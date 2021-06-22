【選舉改革】林鄭：爭取未來一個月內安排區議員宣誓

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥表示，早前通過的宣誓條例適用於區議員，
但由於要釐清宣誓工作和不當宣誓的法律後果，需要時間處理，會爭取未來一個月內可以進行宣
誓。
對於多名公民黨區議員退黨，期望增加宣誓後留任機會，林鄭表示不可評論，但強調當局會
依法辦事，法律上已有負面和正面清單，任何人都可觀察自己有否作出清單上的行為，影響日後
宣誓是否有效。（ｈｙ）
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