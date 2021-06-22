《小傳日記》油佬又贏！布油飆升刺激三桶油，究竟油價到頂未？

《小傳日記》隔晚市場焦點就係油價升不停，而今日個升勢仲持續，其中布油終於重返７５

美元關口，係自２０１８年１０月以來首次升上去，咁多位油佬都真係開心仔囉！遙想去年油價

跌到落３０幾蚊，又話咩負油價又爆煲咁，真係嚇到人個心離一離咩！

油價向好，主要憧憬經濟復甦，加上美國去年有頁岩油公司破產，油價主導權重新落返喺油

組國身上，而近期美國原油庫存係咁跌，唔少大行睇年尾油價可以重上８０美元，不過睇依家個

走勢，分分鐘唔使年尾就可以升到上８０美元，甚至可能升多有突。

另一方面，伊朗當選總統易卜拉欣 萊希贏得大選後首次講話，態度都比較強硬，表示自己

未同美國總統會面，而且唔會就伊朗導彈問題進行談判。目前關鍵在於伊朗能否可以達成核協議

，假如達成到，伊朗油產量就會增加，但以目前情況來看比較不樂觀。

遠因近因都講左，睇睇今日「三桶油」表現先！中海油（００８８３）升３巴仙，報８﹒９

３銀，以現價計，該股暫連升２日；中石油（００８５７）飆逾６巴仙，報３﹒６４銀；中石化

（００３８６）漲近半成，報４﹒１４銀。

至於油價幾時到頂呢？呢個真係講唔埋，事關海關總署周日（２０日）公布的數據顯示，中

國５月份從沙特進口的石油比去年同期下降兩成一；從第二大供應國俄羅斯的進口量也比４月份

減少，為５４４萬噸或１２８萬桶╱日。一來內地疫情持續，經濟未完全復甦，二來內地積極發

展電動車，原油需求都唔再咁大，所以油價前景真係好難估啦！



表列同板塊或相關股份表現（截至今日中午收市）：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化（００３８６） ４﹒１４元 升４﹒８１％

聯合能源（００４６７） １﹒３０元 升４﹒００％

ＩＤＧ能源（００６５０） １﹒１７元 跌２﹒５０％

中石油（００８５７） ３﹒６４元 升６﹒４３％

中海油（００８８３） ８﹒９３元 升３﹒００％



中石化冠德（００９３４） ３﹒０７元 跌０﹒３２％

眾誠（０２３３７） １４﹒８８元 升１﹒９２％

中煉化（０２３８６） ５﹒０７元 跌０﹒２０％

中海油服（０２８８３） ６﹒９７元 升５﹒１３％

中集安瑞科（０３８９９） ７﹒７１元 升１﹒８５％

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