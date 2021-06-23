《真知灼見－溫灼培》聯儲局模棱兩可的貨幣政策

《真知灼見》在昨晚（２２日）美國國會聽證會上，聯儲局主席鮑威爾重申，聯儲局不會因

為單憑市場對通脹憂慮而加息，更不會因為對通脹前景憂慮而作出先發制人的加息行動。鮑威爾

強調，當聯儲局作出加息行動時還要考慮眾多因素，例如就業。對於現時美國出現的通脹，鮑威

爾堅信是短暫性，主要是生產線在疫後尚未回復。受惠於鮑威爾上述言論，美股三大指數均見回

升，標普５００指數升０﹒５１％。相對下，美元匯價卻有所回軟，跌穿了９２指數點位置，今

早（２３日）於亞洲市場報９１﹒７５２指數點。



＊完結失業補貼才能衡量勞工市場實況＊



從過去一星期鮑威爾的兩次公開講話中，給予筆者感覺聯儲局所謂要提前加息只純屬是紓緩

市場對通脹憂慮，而並非真心要盡早收緊貨幣政策。事實上，相信聯儲局也摸不清楚現時美國經

濟狀況如何，尤其是勞工市場。眾所周知，現時美國政府一直給予失業人士額外的現金補貼，而

這補貼到今年９月底才完結。現在的講法是，由於這批失業人士因失業而能取到的現金較返回工

作崗位的收入要多，所以他們不願工作，導致美國現在難於彌補回因疫後所失去的７２０萬份工

作。所以相信要到１０月後，我們才能衡量到美國勞工市場的真正狀況，屆時相信聯儲局才可對

症下藥，決定是要盡早收緊貨幣政策還是要繼續寬鬆。所以，可以想像，未來好幾個月相信聯儲

局在貨幣政策上仍會模棱兩可。當美元匯價過弱，擔心會推升入口通脹，聯儲局便會作出收緊貨

幣政策言論，以推升美元；但當收緊貨幣政策意向過於強烈損害到美股，料聯儲局又會改口指未

到收緊貨幣政策時機。所以相信由現在到１０月，金融市場只有波動卻沒有真正方向。



《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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