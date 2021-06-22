《匯海澤言－葉澤恆》點陣圖炒作暫完結，英疫情反彈英鎊有沽壓

《匯海澤言》聯儲局內部更多委員支持把上調利率的時間推前，令投資者感到意外，再加上

殺掉美元淡倉，推動美匯指數連升多日。主席鮑威爾表示，通脹可能較局方預期更高及更長時間

。他警告，如果通脹過高，局方將會調整有關政策。另一點值得留意的是，局方於今次議息後，

未有調低失業率的中位數，或反映局方可能改變過往一段時間，把焦點集中於支持就業市場復甦

的看法，轉為增加對通脹的關注程度。

對於美元短期往後的走勢，筆者認為由於聯儲局目前尚未有減少買債的時間表，更何況是談

論加息的時間，故美匯指數短期應該出現調整。



＊疫情反彈及政局不明朗，可沽英鎊＊



英國的疫情持續反彈，最新單日確診人數再超過１萬宗，是五日以來第４次逾萬宗。在疫情

轉差下，預料英國短期內仍然會實施部分封鎖措施，對經濟復甦帶來阻礙，特別是夏季的旅遊業

將較明顯受到影響。由於疫情反彈，故預料英倫銀行本周的議息會議，將維持利率及貨幣政策不

變，以免經濟復甦受到影響。

另外，近日有報導指英國首相約翰遜，與財相辛偉誠在部分財政政策上出現意見分歧，留意

當地政局會否出現變化。因此，預料英鎊兌美元有下調壓力。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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