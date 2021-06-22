  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2021 17:01

《匯海澤言－葉澤恆》點陣圖炒作暫完結，英疫情反彈英鎊有沽壓

　　《匯海澤言》聯儲局內部更多委員支持把上調利率的時間推前，令投資者感到意外，再加上
殺掉美元淡倉，推動美匯指數連升多日。主席鮑威爾表示，通脹可能較局方預期更高及更長時間
。他警告，如果通脹過高，局方將會調整有關政策。另一點值得留意的是，局方於今次議息後，
未有調低失業率的中位數，或反映局方可能改變過往一段時間，把焦點集中於支持就業市場復甦
的看法，轉為增加對通脹的關注程度。
　　對於美元短期往後的走勢，筆者認為由於聯儲局目前尚未有減少買債的時間表，更何況是談
論加息的時間，故美匯指數短期應該出現調整。

＊疫情反彈及政局不明朗，可沽英鎊＊

　　英國的疫情持續反彈，最新單日確診人數再超過１萬宗，是五日以來第４次逾萬宗。在疫情
轉差下，預料英國短期內仍然會實施部分封鎖措施，對經濟復甦帶來阻礙，特別是夏季的旅遊業
將較明顯受到影響。由於疫情反彈，故預料英倫銀行本周的議息會議，將維持利率及貨幣政策不
變，以免經濟復甦受到影響。
　　另外，近日有報導指英國首相約翰遜，與財相辛偉誠在部分財政政策上出現意見分歧，留意
當地政局會否出現變化。因此，預料英鎊兌美元有下調壓力。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/06/2021
《神州經脈》傳美國擬禁新疆出口多晶硅　滬指兩連升成交續破萬億
財經熱話22/06/2021
【理財通】基金公會：最少二百隻基金達理財通資格　冀放寬規定
財經熱話22/06/2021
醫療器械板塊熱炒　歸創通橋招股入場費二萬多元
FOCUS22/06/2021
【FOCUS】Delta變種攻陷92國　疫苗防線仍脆弱
香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設　傳媒不能恃新聞自由不守法
市場動向22/06/2021
荃灣西青龍頭 坐擁大灣區發展機遇 優質三灣三橋海景低水入市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金