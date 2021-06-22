港股走勢乏力大型科技股挫，恒指全日收跌１７９點報２８３０９點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股指數向好，惟港股今日表現仍乏力。恆指今早高開８

６點報２８５７５點，隨後曾見日內高位２８５７９點，隨後大市於２８３８０點至２８４５０

點窄幅波動。港股由大型科技股與賭股領跌。恆指全日收報２８３０９點，跌１７９點或跌０﹒

６３％，主板成交１４１３﹒７６億元。國企指數報１０４６９點，跌７８點或跌０﹒７４％。

恆生科技指數報７８１２點，跌１４３點或跌１﹒８１％。

個別重磅股方面，美國商務部將撤銷針對ＴｉｋＴｏｋ和微信禁令，惟騰訊（００７００）

今日收跌２﹒８８％報５７３﹒５元；而港交所（００３８８）亦被大行花旗降評級至「中性」

，目標價下調至４９０元。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪（０１２１１） ２２３﹒２０元 跌４﹒０４％

小米 （０１８１０） ２７﹒０５元 跌３﹒２２％

銀娛 （０００２７） ６１﹒２５元 跌３﹒１６％

美團 （０３６９０） ２９２﹒８０元 跌２﹒９８％

騰訊 （００７００） ５７３﹒５０元 跌２﹒８８％



金沙 （０１９２８） ３３﹒８０元 跌２﹒７３％

港交所（００３８８） ４５１﹒８０元 跌１﹒７８％

恆安 （０１０４４） ５１﹒５５元 跌１﹒７２％

藥明 （０２２６９） １３５﹒１０元 跌１﹒６７％

舜宇 （０２３８２） ２２３﹒２０元 跌１﹒５９％

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（ｊｃ）

