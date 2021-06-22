《鍾之日記》中美就溯源問題針鋒相對，魚缸逾一個月低

《鍾之日記》６月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美就新冠病毒溯源問題角力不斷，美國白宮新聞秘書普薩基稱，在新冠病毒溯源問題上，

美國及其盟友將共同努力對中國施加必要壓力，敦促其成為調查的參與者，並提供透明的數據和

渠道。而外交部發言人趙立堅在例行記者會表示，在溯源問題上，美方沒有資格對中方進行訛詐

和脅迫，也沒有權利代表國際社會對中國進行攻擊抹黑。

趙立堅續稱，中方鄭重呼籲應對美方開展３個徹底調查：一是徹底調查美國疫情源頭；二是

徹底調查美國抗疫不力的原因和責任者；三是徹底調查德特里克堡及２００多個美國海外生物試

驗基地存在的問題。中方呼籲國際社會共同努力，敦促美國配合調查，提供透明的數據和渠道。

隔晚美股反彈，不過中概股受壓，加上人民幣走弱，香江魚缸亦難獨善其身，高開８６點後

反覆向下，收報２８３０９點，跌１７９點或０﹒６％，創５月１７日以來收市低。主板成交進

一步縮減一成至１４１３﹒７７億元。

滬深股市造好，各板塊普遍上升，滬綜指連升兩日，收市報３５５７點，升２８點；深成指

漲５４點，報１４６９６點。兩市全日成交１０１１４億人民幣，連續第三日成交破萬億。

而人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４７３３，較上個交易日４時３０分收

盤價跌２８點子，四連跌，且創自５月６日以來近七周新低。



＊傳債權銀行縮貸款，恆大否認股價靠穩＊



外電引述消息報道，內地金融機構對中國恆大（０３３３３）的債務問題深感不安，多家債

權銀行正採取行動，進一步收緊對恆大的融資支持。

知情人士透露，至少有三家債權行已決定今年對恆大的貸款原則上到期不再續貸，而上述銀

行在恆大今年５月底債券價格急跌前，已對恆大進行內部評估，作出不再為恆大續貸的決定。截

至去年６月底，這三家債權銀行對恆大集團的借款餘額合計為４６０億人民幣。

消息又稱，至少有一家信託也不再向恆大提供擔保的項目提供信貸貸款支持；另有信託公司

稱與恆大的合作取決於項目自身資質。

恆大因債務問題去年９月震動市場以來，已有多家金融機構據稱決定暫停向恆大提供新增融

資。消息人士指，中國共產黨成立１００周年在即，出於政治考量，銀行並不希望近期出現任何

會令金融系統不穩定的因素。

不過，恆大否認傳聞，並稱公司與各大銀行及金融機構業務開展一切正常。恆大股價今日靠

穩，全日微升０﹒７％，報１０﹒８８元。



＊美擬打壓新疆太陽能業，光伏股仍向上＊



有外媒記者在推特發布消息指，美國拜登政府正考慮禁止從中國新疆進口多晶硅，禁令的推

行模式將和特朗普時期的棉花禁令類似，即先行制裁個別的多晶硅企業及廠商，再將禁令延伸至

整個新疆地區。

外交部發言人趙立堅在例行記者會表示，所謂新疆存在「種族滅絕」、「強迫勞動」，完全

是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言，其真實目的是限制打壓中國有關方面和企業發展，是在搞

強迫失業、強迫貧困，是在搞不公平競爭。

不過光伏股逆市向上。福萊特玻璃（０６８６５）急飆近半成，連升３日，累計升一成七；

陽光能源（００７５７）漲２﹒５６％，報０﹒４元；卡姆丹克（００７１２）走高２﹒３８％

；信義光能（００９６８）升０﹒５１％；信義玻璃（００８６８）升近１％。



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