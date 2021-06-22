《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊中期仍有望挑戰１﹒５０

《廣匯論勢》美國聯儲局在６月１７日（凌晨）議息會後，宣布維持聯邦基金利率在０至０

﹒２５％，以及在最新經濟預測中，將２０２３年的指標利率目標設定在０﹒６％，意味決策委

員預期該年至少加息超過兩次（如每次加息０﹒２５％）。然而，另外兩項重要數據 ＧＤＰ、

ＰＣＥ通脹則無大幅向上調整，而失業率亦維持３月時預測的３﹒５％，故相信聯儲局皆在逐步

收回針對疫情推出的量寬措施，不一定全退，且預料退市速度緩慢。



觀乎聯儲局在２０１７年１０月啟動的「縮表」，整體資產負債表規模由當月最多約４﹒４

萬億美元減至９月下旬約３﹒７萬億美元，兩年「縮表」未及１萬億美元！截至今年６月１６日

止，聯儲局資產負債表規模增至逾７﹒９６萬億美元，若要將針對疫情而泵出市場的資金縮回２

０２０年３月前的逾４﹒３萬億美元以下，即要縮表約３﹒６６萬億美元。



＊美官員對通脹意見分歧＊

目前聯儲局官員對通脹前景意見分歧，雖然包括主席鮑威爾在內的數名聯儲局官員認為高通

脹乃暫時性，紐約聯儲行行長威廉斯在６月初亦表示，聯儲局要開始討論退市，做法亦合理，但

目前美國經濟表現遠未達到聯儲局可以減少支持的狀況。不過，昨天聖路易聯儲行行長布拉德（

Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）在一網上論壇中表示，他預期明年通脹率將維持在２﹒４％的高

位，出席同一論壇的達拉斯聯儲行行長卡普蘭（Ｒｏｂ Ｋａｐｌａｎ）亦預期，該行編製的核

心ＰＣＥ通脹率將於明年升至２﹒４％。聯儲局內對通脹前景意見出現如此重大分歧，即使最新

經濟預測暗示聯邦基金利率在２０２３年升至０﹒６％，關於縮表規模及時間，相信要花更多時

間去討論，估計最快亦要到明年初才開始縮表，且更有可能在加息過程中縮表！



＊歐鎊或下試０﹒８２７６＊

受到提早加息的預期支持，美元匯價全面走強，美匯指數一度高見９２﹒４，歐元兌美元跌

穿１﹒２０關口，英鎊兌美元亦失守１﹒４０。相比之下，歐洲央行貨幣政策仍然偏向寬鬆，甚

至暗示不排除進一步減息，量寬措施亦料執行到底，結束針對疫情的資產購買債計劃言之尚早。

雖然英國發現變種ＣＯＶＩＤ １９病毒，英格蘭地區亦再度實施限制措施，但近日約翰遜表示

已有條件在７月１９日重新放寬，加上有英倫銀行委員表示，最快可能在明年初加息，歐洲央行

與英倫銀行在貨幣取態上出現如此大的反差，心水清者料會將炒作焦點轉向沽歐元兌英鎊交叉盤

，歐鎊近年的橫行區底部為０﹒８２７６，後市料受考驗，一旦失守，中長線不排除下試大型雙

頂頸線０﹒６９３５。



＊加入ＣＰＴＰＰ有利英國經濟＊



英國經濟前景在脫歐後令人擔憂，但英國已就加入泛太平洋貿易協定（ＣＰＴＰＰ）進行商

討，該貿易組織由１１個國家成立，包括澳洲、紐西蘭、加拿大、墨西哥、日本、新加坡、馬來

西亞、智利、秘魯、越南及文萊。成員國之間將會降低出口關稅，例如汽車及威士忌。由於這個

貿易區覆蓋了５億人口，若然英國獲准加入，將成為首個非創始成員國，且必定有助推動長遠經

濟增長。英國國際貿易部曾預期，加入ＣＰＴＰＰ可令英國至２０３０年間的出口增加６５％或

相當於３７０億英鎊。目前英鎊兌美元仍然受制於１﹒４２５０雙頂阻力，但中長線向上突破機

會較高，暫時仍以１﹒５０為中期目標。周四英倫銀行議息，且看會議會否就何時加息有所啟示

！《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

（ｐａｔｒｉｃｋｃｈｅｎｇ＠ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

