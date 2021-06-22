《海納智見－荀玉根》茅指數正美股化

《海納智見》茅指數這一概念指數是由Ｗｉｎｄ於２０２０年編制推出，其囊括了Ａ股中擁

有較強成長性、技術實力以及市場影響力的行業龍頭個股，按照等權重方式加權，以用來跟蹤一

線龍頭市場走勢。



＊茅指數走勢韌性十足＊



農曆新年後茅指數深度調整，當時不少投資者擔心茅指數將一路走熊。然而短暫回撤後，茅

指數再度走強，彰顯茅指數韌性十足。從市場整體背景來看，３月２５日各大指數觸底以來，茅

指數漲幅達１６﹒４％，遠超滬深３００╱上證綜指的６﹒０％╱６﹒６％，茅指數成分股漲幅

中位數╱均值為１４﹒６％╱１７﹒４％，顯著高於全部Ａ股的３﹒８％╱９﹒４％。



＊韌性的背後：基本面＋配置力量＊



中國經濟發展正由增量走向存量，茅指數代表的龍頭優質公司業績更優。截至２１年第一季

度，茅指數整體ＲＯＥ為１８％，高於全部Ａ股的９％。茅指數穩定持續的業績水平也推動其估

值溢價不斷提升，茅指數ＰＥ與全部Ａ股ＰＥ的比值從１６年初的０﹒７５上升至目前的

１﹒７０。

Ａ股機構投資者佔比提升推動龍頭企業估值溢價、走向長牛。從總市值口徑看，以基金、保

險和外資為代表的機構投資者佔比從１２年的５﹒１％升至２０年的１５﹒１％。在Ａ股機構化

不斷加速的過程中，大型基金對確定性要求更高，從而偏好業績持續性更好的公司，因此基本面

佔優的優質龍頭公司往往受到機構投資者的青睞。



＊茅指數有望美股化＊



回望２０１６年來茅指數表現，已現美股化端倪。２０１６年之前茅指數波動較大，例如

０５－０７年牛市中，茅指數翻十倍，隨後跌去近七成；１２－１５牛市中，茅指數翻三倍，隨

後跌去近四成。但近年茅指數走勢逐漸顯現長牛趨勢，２０１６年至今走勢與美股納斯達克指數

相近，均在快速上漲之後進入調整穩固階段，隨後再創新高，總體上呈現鋸齒形向上的長牛慢牛

趨勢。借鑒美股１９８０年前後的歷史經驗，我們判斷Ａ股估值中樞將結束下行的趨勢，未來或

將上移。在當前外資持續超配之下，Ａ股估值中樞上移已在茅指數上率先體現：茅指數ＰＥ中樞

從２０００－０８年底的３１﹒７倍降至０９－１５年間的１５﹒７倍，而１６年至今茅指數估

值中樞已經上移至２１﹒３倍。

展望未來，在優異業績水平和機構投資者持續青睞的推動下，茅指數美股化這一趨勢將愈發

顯著。業績角度看，茅指數出色的盈利水平將持續，存量經濟時代行業集中度不斷提升，優質龍

頭公司基本面更優。機構配置方面，中國進入股權投資時代也將逐漸提升Ａ股機構化程度，基本

面優異的龍頭股配置將得到鞏固。此外，Ａ股國際化程度提高也會推動茅指數美股化，當前Ａ股

外資佔總市值比重僅為６﹒２％，較韓國、香港股市的３０﹒８％╱２１﹒３％仍較低，未來隨

著外資持續流入，外資對茅指數的偏好將進一步推動優質龍頭公司與國際接軌，進而朝著長牛的

趨勢發展。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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