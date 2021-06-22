《股林淘金－林家亨》儲局拉弓未射箭，道指先行彈五百

《股林淘金》繼前聯儲局局長，現任美國財長耶倫在５月份先行高唱加息係好事之後，另一

位前任財長勞倫斯薩默斯亦加入和唱加息係好事。他表示現時聯儲局意識到它預期的通脹前景與

實際現況有差距，早些修正這一差距是一件好事。現時聯儲局的狀態是拉弓未射戰，而射箭的時

間可能要等到２０２３年初，且射的力度也是很弱，可能只得兩次，每次０﹒２５厘。美股重新

又再興奮，道指上升５８６點，收復了上周五（１８日）下跌５３３點的幅度，納指上升１１１

點。兩年期債息續上升至０﹒２５６厘，但１０年期及３０年期債息下降，今早（２２日）８時

５６分，道指場外期貨上升１９點。

預計今日港股會出現反彈，綜合昨天（２１日）其在美國ＡＤＲ的收市平均價格，恆指今天

早上應可反彈１００至１５０點之間。但美國電車股未能跟隨大市上升，有機會影響今日的汽車

股表現。油價創出兩年多以來高位達７３﹒６６美元，料對今日的中海油（００８８３）、中石

油（００８５７）及中石化（００３８６）有較大的正面刺激作用。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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