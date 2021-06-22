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22/06/2021 09:24

《股林淘金－林家亨》儲局拉弓未射箭，道指先行彈五百

　　《股林淘金》繼前聯儲局局長，現任美國財長耶倫在５月份先行高唱加息係好事之後，另一
位前任財長勞倫斯薩默斯亦加入和唱加息係好事。他表示現時聯儲局意識到它預期的通脹前景與
實際現況有差距，早些修正這一差距是一件好事。現時聯儲局的狀態是拉弓未射戰，而射箭的時
間可能要等到２０２３年初，且射的力度也是很弱，可能只得兩次，每次０﹒２５厘。美股重新
又再興奮，道指上升５８６點，收復了上周五（１８日）下跌５３３點的幅度，納指上升１１１
點。兩年期債息續上升至０﹒２５６厘，但１０年期及３０年期債息下降，今早（２２日）８時
５６分，道指場外期貨上升１９點。
　　預計今日港股會出現反彈，綜合昨天（２１日）其在美國ＡＤＲ的收市平均價格，恆指今天
早上應可反彈１００至１５０點之間。但美國電車股未能跟隨大市上升，有機會影響今日的汽車
股表現。油價創出兩年多以來高位達７３﹒６６美元，料對今日的中海油（００８８３）、中石
油（００８５７）及中石化（００３８６）有較大的正面刺激作用。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並沒有持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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