《滬股通》上證１８０半日升０﹒７６％，上證３８０升０﹒５８％

《經濟通通訊社２２日專訊》上證１８０指數半日升０﹒７６％，報１０３９６﹒９７點，

上證３８０指數半日升０﹒５８％，報６１６６﹒２３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１６﹒１億元，用３﹒９億元或

０﹒７５％。

市場利率定價自律機制日前優化了存款利率自律上限的確定方式，將原有的「基準利率ｘ倍

數」改為「基準利率＋基點」。據報四大行存款利率總體「有升有降」，一年期及以上的存款利

率普遍下調，半年及以內的短期利率則有小幅上升。中小銀行股今早反彈，成都銀行

（滬：６０１８３８）抽升４﹒５％，江蘇銀行（滬：６００９１９）、招商銀行

（滬：６０００３６）漲３％，南京銀行（滬：６０１００９）升２﹒９％。

國際油價創２０１８年１０月以來的收市新高，Ａ場油股狂歡升幅領漲大市，中國石油

（滬：６０１８５７）拉漲５﹒１％，中海油服（滬：６０１８０８）漲３﹒６％，中國石化

（滬：６０００２８）升３﹒３％。

有外媒記者在網上發布消息指，美國拜登政府正考慮禁止從中國新疆進口多晶硅。多晶硅板

塊顯著跌，合盛硅業（滬：６０３２６０）挫２﹒５％，隆基股份（滬：６０１０１２）跌

０﹒５％，鄂爾多斯（滬：６００２９５）跌０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ａｃ）

