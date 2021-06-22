《匯市縱橫－蕭啟洪》波是圓的！

《匯市縱橫》剛過去的周日（２０日）是父親節，雖然筆者覺得這些節日的背後只是一眾商

家為了速銷商品而發起，但每到父親節身為父親的筆者總是有所感觸。眾所周知，父親節是定在

６月第三個星期日，比母親節定在５月第二個星期日，無論月份、星期日的順序都比母親節後。

同時母親節在本港社會中的認知度及在港歷史的悠久等等，盡顯母親節的地位超然。再說過節氣

氛也是母親節來得比較濃烈，無他因為母親節多了一個「溫馨母愛」的元素，而這個「溫馨」好

像與硬朗、豪邁的男兒漢形象有點落差。無論如何，子女們對父親為家庭所付出的一切的一點認

同及感謝，在我內心還是有一種不能形容的愉悅。



不知讀者對父親在家庭中的角色又有何理解呢？是徒手能捉飛蟑螂的人？在家很少說話，比

較ｃｏｏｌ的人？是一本百科書，十問九懂的人？偶爾在外跟朋友喝得爛醉回家、在家裡卻甚少

喝酒的人？是家裏的業餘裝修師傅？是零用錢的最終提供人？無論你們怎樣想，父親只要有一個

和諧的家庭、子女健康成長便心滿意足了！能造到這個已是給父親的最好的禮物！



當然父親的職能隨著社會的演進而改變。例如在６０－７０年代，香港經濟起飛，父親的主

要職能是家庭經濟支柱。當時的小朋友可能極少接觸父親，因他們幹活回家時我們已經熟睡了。

而我們這一代的成長主要是靠自己在社會的經歷、摸索、碰壁而得來的。時移世易，現在普遍的

家庭均只有１－２名小孩，且經濟環境充裕了，父母皆在外工作分擔了父親的財政負擔，因此父

親的職能除了是家庭支柱之外，還需加上是孩子的保姆、導師、擺渡人等角色。總之世界在變，

變幻原是永恆！



不知讀者們上周末如何歡渡父親節，但筆者還是覺得一個家庭聚會、一個關心慰問、一餐家

常便飯便已足夠。而今年更是錦上添花，月中開打因疫情延後了一年的歐洲國家杯便引起全球

（包括筆者）的關注。今屆歐國杯確實實力平均，不到最後不知鹿死誰手。在截稿前，分組賽只

有Ａ組完成了三輪比賽，並只有Ａ組確定了意大利及威爾斯兩隊出線，其餘５組中至今仍未能確

定出線隊伍，縱使荷蘭和比利時兩隊出線機會較高，但數字上還是有可能被其他隊伍迎頭趕上的

。一眾熱門隊伍如英格蘭、法國、西班牙等亦需戰至最後一場才可決定出線席位。究其原因，除

了近年來足球運動發展理想，導致一眾球員的能力提升並令到各隊實力更平均外，新冠疫情導致

球員的選擇減少，訓練減少等因素也影響各隊的表現。當中，筆者看到各球隊踢一場好波，另一

場不好的情況十分普遍。狀態不穩，確實難以猜測最終冠軍誰屬。但這正正便是球賽引人入勝的

地方。套用一句已故體育新聞報道員的金句：波是圓的！



父親在家庭中角色隨著時代而變遷，球隊的表現隨著環境因素而變遷，筆者概歎世事難測，

變幻原是永恆！難測的還有金融市場！這一周金融市場的焦點在美聯儲上周中的公開市場委員會

的會後聲明。當中，點陣圖顯示加息的預期上升，２０２３年底將加息兩次。雖然美聯儲主席鮑

威爾強調加息需看到經濟的持續增長及通脹較明顯的上升才會考慮，但市場好像已經確認了加息

似的。其實從金融市場利率期貨顯示，加息的預期只是增加了２５ｂｐ，即市場只是輕微提高了

加息預期。雖然在升息預期升溫，長端美國國庫券孳息不升反跌，１０年期孳息率曾一度下降至

１﹒３７％水準。令到美國孳息曲線在年初上升至１５０－１６０點（２－１０年）後大幅下跌

至現時的１２０點水準，利率曲線變得平坦。



筆者並沒有水晶球所以並沒有百分百分肯定通脹要來還是不來，但有以下觀察與讀者分享。

首先要思考通脹的成因。有分析認為目前通脹主要為經濟復甦帶動的原材料價格增長，環保等議

題推動銅價猛漲，疫情下原材料受到社區封鎖的影響而出現短缺等因素造成。另一邊廂，政府刺

激或援助方案發放大量的現金，從而拉動了消費增長（這情況在實物貨品尤其顯著，因社區封鎖

令到各人宅在家，消費只有購買食物、衣服等方面，服務行業受到衝擊較大，而實物貨品對原材

料的需求亦較大）。同因刺激經濟方案令薪金低的行業招聘困難，因此工資呈上升趨勢。平均時

薪增長５月份只有約２％，比起去年最高的８％大幅下降了。在這情況下，未來的通脹能不能上

來，就要看財富能否下流至普羅大眾市民，若可以的話，通脹必來。若只是從供應側拉動，則需

要有像疫情那樣的天然災害持續扭曲供應，才能令原材料價格進一步上升。對於後者，筆者並不

預期會發生，即隨著疫情緩和，供應順暢，原材料價格將得到紓緩。但前者在環球貨幣濫發的情

況下，確實不容忽視。需求端帶動通脹，筆者還是奉勸讀者們緊盯工資增長，市民沒錢，通脹何

來？最後，補充一點，疫情緩和可能令刺激經濟資金減少，工人重投勞動市場，或許能阻止工資

進一步上升也難料。



再分享一下筆者對利率曲線的另一個觀察。在過去３０年中，利率曲線（２－１０年國庫券

的孳息率差）與加息和降息的相關性甚高。１９９２年中，利率曲線陡至２﹒７％水準，後慢慢

回落至１９９５年初的接近０％水準。１９９３年末美聯儲開始加息周期。２００３年末，利率

曲線陡峭至２﹒５％水準，後慢慢回落至２００３年初的０％水準。美聯儲在２００４年８月開

始另一個加息周期。２０１０年５月，利率曲線走高至２﹒７％水準，這次它在高位徘徊至２０

１４年５月的２﹒４％水準開始回落至２０１９年８月的０％水準。美聯儲在２０１６年年初開

展加息周期。這裡我們看見相關事件：首先利率曲線陡峭至２﹒５－２﹒７％水準，後展開新一

波下降軌（通常回檔至平坦）。利率曲線見頂及持續下降後１－１﹒５年後美聯儲將開始加息周

期。現利率曲線在１﹒１５％，本年５月曾高見１﹒５％水準。按此，在利率曲線還沒超２％之

前，加息似乎並不怎麼逼切。



筆者對通脹要不要來還是抱著懷疑的態度。但世事難料，例如匈牙利在歐國杯的比賽中可以

領先法國隊半場的時間，最後才被這支世界盟主級的法國隊逼和！這說明世上並沒有必然發生或

必然不會發生的事情。讀者還是緊盯市場，多聽分析，並作出英明理智的投資選擇，並謹記：波

是圓的！



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已於１﹒１９００平倉，獲利２５０點子。



英鎊：早前建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元已於１﹒３９００平倉，獲利２５０點子。



澳元：早前建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元已於０﹒７５５０止蝕，損失１００點子。



加元：上周建議候高於１﹒２３００沽出美元兌加元已成交，更新目標１﹒２１００，止蝕

１﹒２５００。



澳元：本周建議候低於０﹒７４２０買入澳元兌美元，目標０﹒７６２０，止蝕０﹒７２５０。



紐元：本周建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元，目標０﹒７１００，止蝕０﹒６８００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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