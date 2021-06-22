《樓市亮話－湯文亮》現在千祈唔好減辣

《樓市亮話》有老友問，現在樓市欣欣向榮，即使未解封，國內人仍未可以大量到港，但香

港樓價不斷上升，有機會在第三季創新高，連睇淡樓市的專業人士，近日亦紛紛轉軚，大多數話

樓市今年會上升一成，問題的重點業界是否擔心政府會加辣。



我話不用擔心，加辣減辣要很大決心才可以做到，政府去年在地產界力壓之下，仍然沒有減

辣，所以，今日就算樓價指數破頂亦不會加辣，而政府官員知道，樓價破頂是政府所做成，只要

適當地增加供應，樓價就算上升都不會太過急速，唔增加供應樓價一定會上升，加辣有甚麼用。



老友不是地產界人士，不知道業界現在並不是擔心政府加辣，而是擔心政府減價，甚至取消

所有辣招印花稅，老友話不明白，在大約一年前，不少地產界人士，尤其是物業代理要求政府減

辣，甚至出動到立法會議員，當時我不贊成亦話政府不會減辣，差不多被人話是地產界叛徒，現

在地產界點解要擔心政府減辣。



一年前香港樓市受到社運及疫情影響，樓價雖然跌幅輕微，不過成交量就非常之低，地產界

希望政府減辣可以刺激成交量，但今時唔同往日，現在樓宇成交量相當理想，如果政府減辣，甚

至取消所有辣印花稅，業主一定會大幅加價，買家又未必有能力或者願意追價，結果是買賣做唔

成，成交量急跌，物業代理界又會受到相當大損失，所以，他們現在不希望政府減辣，不過話說

回頭，好彩政府去年沒有聽從業界要求減辣，否則現在樓價上升，又會被市民鬧太快減辣，既得

利益者就會袋袋平安。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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