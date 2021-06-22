《股壇解碼－戴名》美股大勢已去；呷哺呷哺（０５２０）鳥盡弓藏

《股壇解碼》上周提及特朗普在月中的電視訪問中表示自己手上已一股不留，隨後道指走勢

有目共睹，加上上周標普期權在３８５０點出現大量建倉的情況，可以判斷美股短期內將會是單

邊下跌的局面，中間可能會出現技術性反彈，按照標指期權的倉位推算道指的支持位將在３１０

００點附近，由於道指期權暫時沒有明顯的新建倉位，暫時還不能準確推斷道指的支持位，但３

１０００點的位置應該不中亦不遠，投資者現階段宜先減持美股。根據美國官方數據顯示，中國

在４月份拋售４３億美元的美國國債，無疑是對拜登的２萬億美元基建政策作出打擊，這樣更加

讓人擔心美國經濟在未來一年的表現。



＊噩耗傳來＊



日本政府為了挽救疲弱的經濟，將會如期舉辦奧運，上周烏干達體育代表團的其中一名成員

在入境日本時，被驗出ＣＯＶＩＤ－１９陽性，即時為日本的疫情敲響警鐘。日本在國內疫情並

沒有完全受控的情況下舉辦奧運，無疑是兵行險著，更是對整個醫療系統的豪賭，輸入性病例很

有可能在未來時間增加，更甚的是多地選手在日本國內的防疫措施若有任何差池，疫情將有可能

從日本輸出到與會各地，屆時新一輪的全球爆發將不可逆轉。



＊疫情告急＊



上周深圳和東莞相繼要求居民在離開居住地往其他地方時，需出示４８小時核酸檢測陰性報

告和綠色健康碼，由於深圳和東莞皆出現印度變種病毒的確診個案，地方政府採取嚴防死守的措

施是無可避免，但至今仍未鎖定源頭，這個將成為國內防疫的一大考驗。



＊如履薄冰＊



上周恆指大上大落對比前周微跌４１點，全周擴大至７００點波幅，相信震倉活動完成，牛

熊證街貨輕微回升到７０：３０，由於近期美股表現反覆，恆指上周勉強重上２８６００點，能

否穩守將成大市關鍵，維持跌穿２８６００點，將於月底下試２７１００點的預測。



＊股票簡評＊



呷哺呷哺（００５２０）主要於中國以呷哺呷哺品牌從事經營火鍋連鎖餐廳業務，集團於北

京設有一家中央食加工廠及中央配送中心，而上海及營運所在城市包括天津、河北省和遼寧省，

則分別設有區域配送中心和三間轉運倉庫。集團去年的業績差強人意，淨利率更出現年年下跌，

甚至可以用跌無可跌來形容。呷哺呷哺最近５年（２０１６年至２０２０年）的淨利率持續下滑

，從２０１６年的１３﹒３％，２０１７年的１１﹒４％，２０１８年的９﹒７％，以至２０１

９年和２０２０年淨利潤率分別為４﹒８％和０﹒０３％，集團的經營已在虧損邊緣，加上疫情

出現再爆發的可能，今年錄得虧損已是無可置疑。集團旗下湊湊品牌可算是為集團近年打開比較

成功的一條戰線，２０２０年湊湊收入接近１７億元人民幣，同比增長接近２９％，從２０１７

年佔集團總營收約３％，增長至去年（２０２０年）的接近３１％，數字上很亮麗，但投資者不

要忘記呷哺呷哺的業績在２０１７和２０１８年開始增長見頂，在此消彼長的情況下，這個增速

或多或少也要打個折扣。另一數據顯示，在２０１８年底全國的火鍋門店數量不足４０萬間，截

至２０２０年９月底全國火鍋實體店總數已激增至超過５８萬間，業界競爭的激烈可想而知。

另外，要留意的是，集團今年兩換高管。４月１６日呷哺呷哺集團旗下高端品牌湊湊ＣＥＯ

張振緯卸任，並且不再擔任公司任何職務。據網上資料顯示，高端品牌湊湊是由張振緯一手打造

，他的離開肯定會對品牌今後的發展造成影響。今年５月２０日呷哺呷哺亦宣布解任集團行政總

裁趙怡的職務，同時委任公司創始人賀光啟為行政總裁。就在趙怡和張振緯分別離職的第二個交

易日，呷哺呷哺的股價均出現暴跌超過１０％，市場明確表示了對公司高層離任的擔憂以至公司

未來前景的憂慮。從業績對比上看，集團遭受疫情的衝擊較其他同業嚴重，抗風險能力明顯不如

海底撈（０６８６２），這或多或少和呷哺呷哺品牌的市場定位有關，同樣地湊湊的成功也因為

精準的市場定位所至。其實，呷哺呷哺既然可以做到產品標準化，在業務難以突破的時候，開放

加盟策略不失為其中一個扭轉敗局的方法，最起碼能將經營風險轉嫁給加盟商，說不定業務做好

後會是另一隻頤海國際（０１５７９）出現。投資者待股價跌穿４﹒５元後可考慮買入。

《資深市場人士 戴名》



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