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22/06/2021 07:53

經濟日報集團（４２３）年度賺３０９２萬漲１﹒９倍，末期息６仙

　　《經濟通通訊社２２日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，截至３月３１日止年度純
利大漲約１﹒９２倍，至３０９１﹒６萬元，每股盈利７﹒１６仙，派末期股息每股６仙，按年
增２０％，全年每股股息總額增至８仙。
　　集團指，２０１９冠狀病毒大流行嚴重拖累本地消費及商業活動。儘管今年首季呈現復甦跡
象，但復甦步伐參差不一，整體經濟活動仍低於大流行前水平。受不利市場狀況影響，該集團年
度收益下跌約１２％，至約１０億元，但來自經濟通通訊社、資訊及軟件業務的服務收入則於回
顧財政年度仍保持平穩。對於純利大增，集團指，因有效成本控制，令純利率提升２﹒２個百分
點，至３﹒３％所致。
　　集團指，毛利率按年上升２﹒４個百分點至４１﹒６％。於回顧年內，管理層重組及重新調
配經營資源，以全力提升集團業務運作成本效益。僱員成本佔集團經營成本總額約５７％，按年
下降７％，主要由於集團重新調整經營資源而減少人手所致。　

＊經濟通通訊社、資訊及軟件業務業績上升＊

　　集團指，經濟通通訊社、資訊及軟件業務分部仍是集團的盈利基礎，其截至３月３１日止年
度業績較上一財政年度上升。受惠於蓬勃的首次公開招股市場，加上證券及財富管理市場交投暢
旺，此分部在回顧年度內成功取得多個金融解決方案服務項目。集團將繼續為流動平台發展投入
人才和技術，全力配合市場對手機銀行及證券交易服務日益增加的需求。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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