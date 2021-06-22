《日入而息》林鄭指任內難完成２３條立法，５月消費物價升１％

《今天重點》﹡林鄭稱無力在任期內完成２３條立法，惟會做好準備；國安法嚴肅執行不能

形同虛設，非打擊新聞自由；林鄭批美國持雙重標準，蘋果日報事件不涉交

換意見；爭取未來一個月內安排區議員宣誓

﹡傳奈雪的茶（０２１５０）擬上限定價１９﹒８元，國際配售提早截飛；奈

雪的茶共錄逾１０４８億孖展，超購約２０５倍

﹡歸創通橋（０２１９０）首日孖展約２７８億，超購１０７﹒４６倍

﹡本港５月整體消費物價升１％，基本通脹率０﹒２％；首季國際收支盈餘

８２億元，經常帳盈餘５９８億元

﹡本港新增７宗輸入確診個案，禁嘉魯達印尼航空客機來港１４天

﹡中國外交部表示華府撤ＴｉｋＴｏｋ微信禁令是積極一步



《即日市況》﹡港股走勢乏力大型科技股挫，恆指全日收跌１７９點報２８３０９點



《深滬股市》﹡兩市成交再破萬億，滬綜指收升０﹒８％油股強勁



《美元匯價》﹡美元連升多日後回落，後市可候低吸納；歐元最新報１﹒１８９３╱９７，

日圓最新報１１０﹒４３╱４５



《公司業績》﹡鷹美（０２３６８）全年純利按年升４０﹒３％，派末期息１２港仙

﹡協同通信（０１６１３）全年虧損收窄至１５１３萬元，不派息

﹡中國旺旺（００１５１）全年純利按年升１３﹒９％，派末期息１﹒４６美

仙

﹡萬景（０２１９３）全年多賺４﹒３倍，派末期息３仙

﹡富士高實業（００９２７）全年少賺６４﹒６％至１０２６﹒６萬元，末期

息３仙

﹡安賢園（００９２２）年度純利升近五成，派息１仙

﹡華新手袋（０２６８３）年度純利跌近五成，連特別息共２仙



《公司資訊》﹡ＴＬ（０８５３６）建議股份「四合一」，且更改每手買賣單位

﹡天韵國際（０６８３６）主席增持１３２萬股，涉逾２１６萬元

﹡外電表示匯控（００００５）擬重組美國投行業務，四名高層離職

﹡南岸（００５７７）開市不久即停牌，待公布內幕消息

﹡華夏視聽（０１９８１）購南京體育學院奧林匹克學院涉４﹒５億元人民幣

﹡傳奈雪的茶（０２１５０）擬上限定價１９﹒８元，國際配售提早截飛

﹡雷蛇（０１３３７）「６１８購物節」全網成交額按年增長６８％

﹡傳醫脈通開始評估投資者對ＩＰＯ需求，料７月中上市

﹡報道指中國中免最快本周提交香港上市申請

﹡中國再保險（０１５０８）子公司首五個月原保費收入按年跌６﹒８％

﹡瘋狂體育（０００８２）與澳門新龍辰集團簽訂戰略合作框架協議

﹡上海實業控股（００３６３）京滬等高速公路因取消收費獲補償近３６億元

人民幣

﹡京投交通科技（０１５２２）取得紹興及深圳地鐵共４個項目，涉逾７億元

人民幣

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉資８１９０萬元人民幣



《國企紅籌》﹡廣南（０１２０３）認購附屬寶金公司註冊資本，涉１﹒１９億元人民幣



《神州民企》﹡傳恆大（０３３３３）遭多家債權行進一步縮減貸款規模

﹡京信通信（０２３４２）附屬京信網絡獲引資１﹒３億元人民幣

﹡鳳凰衛視（０２００８）主席劉長樂辭任，行政總裁徐威兼任職務



《中國要聞》﹡工信部表示原材料價格大漲對下游行業和中小企出現衝擊

﹡公安部表示首５月全國勸阻７７１萬群眾免於受騙

﹡字節跳動張一鳴豪捐５億元人民幣支援家鄉教育

﹡發改委下達京津冀協同發展專項今年首批預算內投資

﹡上海「十四五」將深化世界著名旅遊城市建設

﹡上海成應屆畢業生首選工作城市

﹡據報四大行定存利率最高３﹒２５％，大額存單普下調

﹡外電稱中國今年第二批原油進口配額同比驟減３５％

﹡上月公募基金規模近２３萬億元人民幣破紀錄，債基成主力

﹡１－５月全國發行地方政府債券２５４６３億元

﹡人行１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡農化巨頭先正達進入上市輔導期，中金等三中資券商護航

﹡小鵬汽車成為ＮＢＡ中國首家智能汽車合作夥伴

﹡前程無憂獲大股東聯基金啟私有化，涉資５７億美元

﹡上海臨港擬出資１５億成立上海長三角Ｇ６０科創集團

﹡傳獲阿里接盤持股達４０％，蘇寧稱已報警追究造謠者

﹡中原地產表示上周上海新房成交面積環比降五成



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１７０７５點



《其他消息》﹡民主派初選案被告鄒家成獲高等法院批准保釋

﹡林鄭稱無力在任期內完成２３條立法，惟會做好準備；國安法嚴肅執行不能

形同虛設，非打擊新聞自由；林鄭批美國持雙重標準，蘋果日報事件不涉交

換意見；爭取未來一個月內安排區議員宣誓

﹡梁頌恆衝擊立法會案將擇日頒布裁決

﹡唐英傑就國安法案件不設陪審團上訴遭駁回

﹡鄭若驊稱《國安法》只追究去年生效以來的罪行

﹡李家超稱依法處理壹傳媒資產解凍申請，否認出現「報禁」

﹡醫管局發現一宗第三者擅自取消門診預約事件，已報警處理

﹡本港５月整體消費物價升１％，基本通脹率０﹒２％；首季國際收支盈餘

８２億元，經常帳盈餘５９８億元

﹡外交部駐港公署表示堅決反對美國政客抹黑港府執法行動

﹡屋宇署４月批出１６份建築圖則及１５份入伙紙

﹡粉嶺古洞住宅地周五截標，華坊料估值最高１８﹒５億

﹡深股通額度全日用近４億元；滬股通額度全日流走３﹒７億元，陸股通淨流

走２４億

﹡蘋果日報大批員工辭職，傳最快明日停運；蘋果日報英文版早上１１時宣布

停止更新；蘋果日報財經網上版凌晨起停止更新，記協稱暫未收到求助

﹡報道指Ｍｏｘ行政總裁有意請辭，發言人不評論

﹡基金公會料理財通趨成熟時，將放寬至中高風險產品

﹡匯控渣打等增聘人手，每年或產生手續費收入近５億美元

﹡調查指９５％受訪內地居民有興趣循理財通買港基金產品

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ將登陸ＨＫＴＶｍａｌｌ，推出購物優惠

﹡美籍銀行律師襲警罪成即時還柙，下月初判刑

﹡蘇黎世香港成立人壽保險公司，推投連險及壽險兩產品；短期內專注獨立理

財顧問銷售渠道，料壽險需求續強

﹡香港浸會大學獲批將軍澳中醫醫院營運服務契約



《大國博弈》﹡最長一任駐美大使崔天凱離任，任內中美關係跌至冰點

﹡劉玉印歡迎人權高專訪問新疆但非有罪推定式調查

﹡歐盟駐美大使希望美國今年底前取消金屬進口關稅

﹡傳美國將對新疆出口多晶硅設禁，中方稱將作必要反應

﹡中國外交部表示華府撤ＴｉｋＴｏｋ微信禁令是積極一步



《新冠疫苗》﹡本港新增７宗輸入確診個案，禁嘉魯達印尼航空客機來港１４天

﹡商務部等４部委公布可供對外出口疫苗產品清單

﹡台灣增７８宗本土確診，母親打疫苗後哺乳女嬰猝死

﹡台灣表示大陸製疫苗目前沒辦法進口，亦不允自費接種

﹡英國首相約翰遜：將按計劃於下月中旬解封

﹡院舍員工周五起須接受新一輪強檢，周期縮短至１０天

﹡陳肇始稱相信Ｄ類食肆限制再放寬能吸引更多餐廳加入

﹡新華學院再多一名學生確診，東莞關閉全市網吧等場所

﹡趙立堅稱美無資格就病毒溯源問題向華訛詐脅迫

﹡外展隊到沙頭角為２００名街坊接種科興疫苗

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