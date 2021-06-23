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即市新聞

23/06/2021 07:50

《華爾街內望》鮑威爾稱不會先發制人加息，納指破頂升１１１點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》聯儲局主席鮑威爾表明不會先發制人加息，美股周二
（２２日）走高，投資者再次將注意力轉向增長股，納指受亞馬遜及微軟等科技股提振破頂。
　　道指漲０﹒２％或６８點，收報３３９４５點。標指漲０﹒５１％或２１點，收報４２４６
點。納指攀升０﹒７９％或１１１點，收報１４２５３點。
　　聯儲局主席鮑威爾最新在國會作證時重申，儲局有意鼓勵就業市場廣泛、包容性復甦，強調
不會僅僅因為擔心即將到來的通脹而過快加息。
　　十年期國債收益率輕微回落至１﹒４７％，曾觸及１﹒５０９％。兩年期國債收益率跌至０
﹒２３６２％，三十年期長債收益率微降至２﹒０９６７％。
　　板塊方面，非必需消費品股、科技股漲幅最大。個股方面，微軟漲１﹒１％，市值首次短暫
突破兩萬億美元，蘋果、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、亞馬遜均漲超１％，亞馬遜在Ｐｒｉｍｅ會員促銷
活動的首日在美線上總銷售額超過５６億美元。
　　Ｔｗｉｔｔｅｒ漲近３％，公司表示將向用戶徵集申請，以測試新內容訂閱和票務功能。
ＧａｍｅＳｔｏｐ躍升１０％，公司表示再融資超過１０億美元。
　　莫德納（Ｍｏｄｅｒｎａ）漲６﹒３％，歐盟決定行使與公司簽訂的供應協議，額外訂購１
﹒５億劑新冠疫苗。
　　禽類產品生產商Ｓａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｆａｒｍｓ破頂急升約１０％，有消息指公司正探索
出售。數據分析軟件製造商Ｓｐｌｕｎｋ急升逾１１％，公司表示私募公司Ｓｉｌｖｅｒ　
Ｌａｋｅ投資１０億美元購買其優先可換股票據。（ａｌ）

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