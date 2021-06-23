  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大市波幅增大，容易獲利？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。近日港股應跌時不跌，應升時不升，反映出好淡大戶均仍有
守關能力，未肯撤軍。客觀而言，整體大市的走勢仍屬向淡，只要日線圖上呈現「下跌裂口」或
╱和大陰燭，即代表好友已被擊退。平心而論，當前形勢確實對淡友較為有利，投資者不應急於
入市買貨。最低限度，應於日線圖形勢開始轉好，即有技術分析指標轉好後，才入市行動。
　　投機方面，於現階段成功圖利的難度很高，大家切勿以為大市波幅增大便代表較為容易獲利
；須知獲利空間擴大的時候，虧損空間亦會同步擴大。建議投機者暫時只持即市倉圖利，主力為
小注依１５分鐘圖和小時圖訊號指示，順勢持倉圖利，但須多作走位，並嚴守止蝕。此外，於日
線圖形勢開始轉好後，應先暫作壁上觀。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/06/2021
《神州經脈》傳美國擬禁新疆出口多晶硅　滬指兩連升成交續破萬億
財經熱話22/06/2021
【理財通】基金公會：料初期推中低風險產品　最少二百隻基金合資格
財經熱話22/06/2021
醫療器械板塊熱炒　歸創通橋招股入場費二萬多元
FOCUS22/06/2021
【FOCUS】Delta變種攻陷92國　疫苗防線仍脆弱
香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設　傳媒不能恃新聞自由不守法
市場動向22/06/2021
荃灣西青龍頭 坐擁大灣區發展機遇 優質三灣三橋海景低水入市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金