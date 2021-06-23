《運籌帷幄－梁業豪》大市波幅增大，容易獲利？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。近日港股應跌時不跌，應升時不升，反映出好淡大戶均仍有

守關能力，未肯撤軍。客觀而言，整體大市的走勢仍屬向淡，只要日線圖上呈現「下跌裂口」或

╱和大陰燭，即代表好友已被擊退。平心而論，當前形勢確實對淡友較為有利，投資者不應急於

入市買貨。最低限度，應於日線圖形勢開始轉好，即有技術分析指標轉好後，才入市行動。

投機方面，於現階段成功圖利的難度很高，大家切勿以為大市波幅增大便代表較為容易獲利

；須知獲利空間擴大的時候，虧損空間亦會同步擴大。建議投機者暫時只持即市倉圖利，主力為

小注依１５分鐘圖和小時圖訊號指示，順勢持倉圖利，但須多作走位，並嚴守止蝕。此外，於日

線圖形勢開始轉好後，應先暫作壁上觀。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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