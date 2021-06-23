《盤前攻略》港股今日或高開高走，暑假臨近料手遊及消費股當旺

《經濟通通訊社２３日專訊》聯儲局主席鮑威爾隔晚再向市場放話，重申不會因為通脹而先

發制人地加息，暗示聯儲局在寬鬆立場上會有耐性。隔晚美股三大指數持續造好，其中科技股走

勢強勁，而比特幣在跌穿三萬美元關後Ｖ型反彈，目前重返約三萬二美元關口。

個股方面，蘋果及微軟分別漲１﹒２７％及１﹒１％；消費股同樣有資金流入，耐克升１﹒

８５％為最佳表現藍籌，家得寶升１﹒６６％。最終道指收報３３９４５點，升６８點或０﹒２

％；納指收報１４２５３點，升１１１點或０﹒７９％；標指收報４２４６點，升２１點或０﹒

５１％。



＊夜期反彈１３１點＊



港股夜期收報２８３２４，升１３１點，高水１４點。

港股ＡＤＲ比例指數升１１４報２８４２４點，其中中電升幅顯著，較港股升１﹒０００％

，折合港元報７７﹒８２元。新地較港股升１﹒０２％，折合港元報１１﹒９１元。中石油較港

股升１﹒１３％，折合港元報３﹒６６元。阿里巴巴較港股升１﹒０６％，折合港元報２０５﹒

１５元。



＊港股料今早造好，高開逾百點＊



隔晚美股三大指數反彈，聯儲主席鮑威爾突然話鋒放軟，令市場氣氛轉好，比特幣亦見有反

彈，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２８４１６點，升１６８點或０﹒６％，預料

港今日港股表現造好，早市高開約百點，而美股科技板塊見有追捧，預計本港科技股亦會跟隨，

其中阿里巴巴（０９９８８）隔晚ＡＤＲ走勢強勁，預計今日有機會領漲大市；另外，鄰近７月

又是暑假季節，消費股、手遊股都可能是市場焦點，市場可能提早於６月尾提早炒起，投資者如

有興趣可以現時入場，預計可能有報復式漲升情況。（ｕｌ）

