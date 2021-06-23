港股半日抽升４１２點報２８７２１點，吉利飆逾７％冠藍籌

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股造好，帶動亞洲市場交投旺盛，在Ａ股引軍下，港股

今日高開高走，上午市盤中升４５２點高見２８７６２點，並重返十天線（２８６２９點）。個

股方面，吉利（００１７５）走勢強勁，公司行政總裁接受傳媒訪問指，公司將發展半導體公司

，消息刺激股價急升逾７％，另外美團（０３６９０）及藥明（０２２６９）帶動下，最終半日

大市收報２８７２１，升４１２點或升１﹒４６％，主板成交８０８﹒３８億元。國企指數報１

０６１９，升１４９點或升１﹒４３％。恆生科技指數報７９５８，升１４６點或升１﹒８７％

。

內地股市造好，上證綜合指數報３５７３，升１６點或升０﹒４６％，成交２８４８﹒８５

億元人民幣。深證成份指數報１４８４７，升１５１點或升１﹒０３％，成交３６３３﹒１１億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２２％，報４５﹒８５元；港交所（００３８８）

升１﹒８１％，報４６０元；騰訊（００７００）升１﹒１３％，報５８０元；建行（００９３

９）升０﹒３３％，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）升１﹒８７％，報９５﹒５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９２％。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利（００１７５） ２６﹒８０元 升７﹒４１％

舜宇（０２３８２） ２３８﹒００元 升６﹒６３％

藥明（０２２６９） １４１﹒１０元 升４﹒４４％

比亞迪（０１２１１） ２３２﹒８０元 升４﹒３０％

美團（０３６９０） ３０５﹒００元 升４﹒１７％

瑞聲（０２０１８） ５９﹒９０元 升３﹒５４％



碧桂園服務（０６０９８） ８０﹒０５元 升３﹒３６％

安踏（０２０２０） １８２﹒１０元 升３﹒２３％

申洲（０２３１３） １９５﹒１０元 升３﹒０１％

中石油（００８５７） ３﹒７１元 升２﹒４９％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹（０１３４７） ４３﹒２０元 升７﹒２０％

舜宇（０２３８２） ２３８﹒００元 升６﹒６３％

美團（０３６９０） ３０５﹒００元 升４﹒１７％

瑞聲（０２０１８） ５９﹒９０元 升３﹒５４％

平安好醫生（０１８３３） ９２﹒９５元 升３﹒５１％



眾安在線（０６０６０） ４１﹒４０元 升３﹒３７％

中芯（００９８１） ２３﹒８５元 升２﹒８０％

京東集團（０９６１８） ２８６﹒００元 升２﹒５８％

百度（０９８８８） １８２﹒８０元 升２﹒１２％

阿里（０９９８８） ２０６﹒８０元 升１﹒８７％

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