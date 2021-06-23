港股高開１５８點報２８４６８，友邦騰訊升１至２％

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股三大指數高收，聯儲主席鮑威爾講話令市場降溫，亞

洲股市今早表現向好，其中日經漲７６點，台北加權指數升１２點，而港股方面則高開１５８點

，其中重磅股表現造好，友邦（０１２１１）及騰訊（００７００）高開１％至２％撐市；而紐

約期油盤後繼續抽升，「三桶油」繼續有資金追捧，中石油（００８５７）高開１﹒３８％。恆

生指數開報２８４６８，升１５８點或升０﹒５６％，主板成交３０﹒０９億元。國企指數報１

０５２２，升５２點或升０﹒５０％。恆生科技指數報７８６８，升５６點或升０﹒７２％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒２２％，報４５﹒６５元；港交所（００３８８）

升０﹒７５％，報４５５﹒２元；騰訊升１﹒１３％，報５８０元；建行（００９３９）升０﹒

１６％，報６﹒１５元；友邦升２﹒１９％，報９５﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅２﹒２４％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲（０２３１３） １９４﹒４０元 升２﹒６４％

友邦（０１２９９） ９５﹒８０元 升２﹒１９％

舜宇（０２３８２） ２２６﹒８０元 升１﹒６１％

中石油（００８５７） ３﹒６７元 升１﹒３８％

海底撈（０６８６２） ３８﹒１５元 升１﹒３３％



騰訊（００７００） ５８０﹒００元 升１﹒１３％

美團（０３６９０） ２９５﹒８０元 升１﹒０２％

阿里（０９９８８） ２０５﹒００元 升０﹒９９％

中石化（００３８６） ４﹒１３元 升０﹒９８％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４０元 升０﹒９４％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ２８４﹒８０元 升２﹒１５％

舜宇（０２３８２） ２２６﹒８０元 升１﹒６１％

明源雲（００９０９） ３８﹒７０元 升１﹒５７％

金軟（０３８８８） ４６﹒８０元 升１﹒３０％

平安好醫生（０１８３３） ９０﹒９５元 升１﹒２８％



華虹（０１３４７） ４０﹒８０元 升１﹒２４％

比亞迪電子（００２８５） ５１﹒２０元 升１﹒１９％

騰訊（００７００） ５８０﹒００元 升１﹒１３％

眾安在線（０６０６０） ４０﹒５０元 升１﹒１２％

美團（０３６９０） ２９５﹒８０元 升１﹒０２％

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