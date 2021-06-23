《盤後部署》港股雖彈短期續反覆，兩萬九關口阻力強

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美股造好，納指更創新高，帶動中港股市向好。港股今日

高開高走，恆指高開１７６點，開市後升幅曾收窄至９６點，見全日低位２８４０６，其後發力

重返十天線（約２８６３７）之上，半日大市收報２８７２１，升４１２點或升１﹒４６％。

在內地股市向好下，恆指於午後升幅有所擴大，手機、汽車及科技股顯著走高，恆指曾飆５

８４點，高見２８８９３，最終港股收報２８８１７，升５０７點或升１﹒７９％，主板成交按

日增一成至１５６５﹒６１億元。國企指數報１０６７３，升２０４點或升１﹒９５％。恆生科

技指數報８０２０，升２０８點或升２﹒６６％，重上八千關。

內地兩市齊揚，上證綜指報３５６６，升８點或升０﹒２５％，深證成指報１４８４３，升

１４７點或升１﹒００％；兩市全日成交１０７３３億人民幣，連續第四日成交破萬億，並創６

月１１日以來成交新高，按日增長６﹒１％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）獲銀保監批准於湖北省籌建分公司，全日升２﹒９９％，

報９６﹒５５元；匯控（００００５）漲０﹒６６％，報４６﹒０５元；港交所（００３８８）

升１﹒６４％，報４５９﹒２元；美團（０３６９０）升穿２０天線，收升５﹒１９％，報３０

８元；市場消息傳出蘇寧已賣身予阿里（０９９８８），阿里升２﹒０７％，報２０７﹒２元；

騰訊（００７００）漲１﹒５７％，報５８２﹒５元。



＊小鵬汽車通過聆訊，電車板塊續炒＊



港股今日止跌反彈，以陽燭升穿１０天線（約２８６３７）及５０天線（約２８７２３）收

市，更一度升破２０天線水平（約２８８５７），惟未錄大成交配合反彈力度。科網股低迷多日

後，今日終於重拾升勢，其中美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）升幅較顯著，為大

市帶來逾１５０點升幅，但騰訊（００７００）仍然未脫險，續於２５０天線下方低位整固，令

大市爆發力受限。恆指周二失守保歷加通道底部，今日技術反彈未有利好消息支持，料短期後市

仍未有明確方向，於２９０００有強大阻力，２８２００有支持。

外電引述消息指，中國電動汽車製造商小鵬汽車已獲港交所批准上市，融資規模約２０億美

元（約１５６億港元），勢必成為矚目新股，或吸引更多資金流入港股電動車板塊提前部署，吉

利（００１７５）及比亞迪（０１２１１）近日受資金力捧，前者更獲北水大額流入，昨錄北水

淨買入５﹒９億元，為最大北水淨買入個股，相信在發展半導體業務消息下股價可再攀上，投資

者可留意。（ｐｌ）

