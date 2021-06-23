【全球放水】鮑威爾淡化通脹風險，強調聯儲局不會先發制人加息

《經濟通通訊社２３日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二（２２日）向國會委員會作證時重申，

聯儲局有意鼓勵就業市場廣泛、具包容性的復甦，強調不會僅僅因為擔心即將到來的通脹，繼而

先發制人過早加息，並將等待實際通脹或其他失衡的證據。

他直言儲局已做好充分準備，適當使用工具將通脹保持在目標附近，為解決貧富差距作出貢

獻，但需要國會取得更多進展。

他亦坦言對預測通脹是暫時性有一定信心，但很難說何時會過去，不過不太可能出現

１９７０年代般的惡性通脹，亦應該不會對持續的通脹進程造成太大影響。他又指最近的高通脹

數據，反映市場對商品和服務需求上升，以及供應鏈瓶頸的問題，而這需要以加息來應對。

他亦稱影響勞動力供應的因素應該會在未來幾個月消退，而實際招聘人數處於高位，但被辭

職和退休所抵消，整體勞動力需求非常強勁，強勁的就業數據將於秋季出爐，儲局亦將弄清失業

救濟是否抑制就業增長。他強烈懷疑今年內勞動力供應和就業崗位會大幅增加的可能性，並可能

需要保持耐心，重申就業復甦還有很長的路要走。

他亦稱在制定未來貨幣政策時，儲局將繼續關注一系列廣泛的勞動力市場數據，而並非只看

整體失業數字，包括不同族裔和其他群體的就業情況，以確保經濟廣泛復甦。被問及就業不穩定

，通脹上升的情況，他強調必須有所取捨。（ａｌ）

