【全球放水】三藩市聯儲行長：目前尚未達縮減資產購買計劃門檻

《經濟通通訊社２３日專訊》三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利周二（２２日）在彼得森國際經

濟研究所就氣候變化風險發表講話後表示，經濟正朝著達到聯儲局縮減購買資產計劃所應達到的

門檻方向發展，但目前尚未達到，儲局或許在今年底或明年初準備好開始減少非常規支持。

她重申看好經濟復甦，到秋季時未來的經濟路徑將更清晰，不過目前還未達到，而為達到該

門檻開始做準備是合適的決定。

她又提出樓市過熱下，儲局是否應在減少購買國債前，先減少購買抵押貸款支持證券

（ＭＢＳ），同時需要討論將如何縮減資產購買規模，以及合適的規模和時間表等。

她強調需要獲得有關通脹，甚至就業或職位空缺等方面的確實數據是不穩定的，而重點是要

保持鎮定，不要認為需要對接下來幾個月不穩定的數據作出反應。

他亦解釋近期通脹將在２％區間的高位運行，並可能突破３％，集中在受疫情或供需失衡影

響的行業，包括機票和二手車，然後隨著價格上漲放緩而平息。



＊紐約聯儲行長：縮減購債的具體時機取決於經濟數據＊



紐約聯儲行長紐約聯儲行長最新則表示，縮減購債的具體時機取決於經濟數據，重申儲局不

會關注一個數字或特定的東西，重點關心圍繞充分就業、物價穩定目標的所有一系列數據。

他重申預計明年勞動力市場將繼續復甦，預計明年美國經濟增長３％至３﹒５％，當前經濟

離重大進一步進展還有一段距離。（ａｌ）

