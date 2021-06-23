  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2021 14:59

【全球放水】三藩市聯儲行長：目前尚未達縮減資產購買計劃門檻

　　《經濟通通訊社２３日專訊》三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利周二（２２日）在彼得森國際經
濟研究所就氣候變化風險發表講話後表示，經濟正朝著達到聯儲局縮減購買資產計劃所應達到的
門檻方向發展，但目前尚未達到，儲局或許在今年底或明年初準備好開始減少非常規支持。
　　她重申看好經濟復甦，到秋季時未來的經濟路徑將更清晰，不過目前還未達到，而為達到該
門檻開始做準備是合適的決定。
　　她又提出樓市過熱下，儲局是否應在減少購買國債前，先減少購買抵押貸款支持證券
（ＭＢＳ），同時需要討論將如何縮減資產購買規模，以及合適的規模和時間表等。
　　她強調需要獲得有關通脹，甚至就業或職位空缺等方面的確實數據是不穩定的，而重點是要
保持鎮定，不要認為需要對接下來幾個月不穩定的數據作出反應。
　　他亦解釋近期通脹將在２％區間的高位運行，並可能突破３％，集中在受疫情或供需失衡影
響的行業，包括機票和二手車，然後隨著價格上漲放緩而平息。

＊紐約聯儲行長：縮減購債的具體時機取決於經濟數據＊

　　紐約聯儲行長紐約聯儲行長最新則表示，縮減購債的具體時機取決於經濟數據，重申儲局不
會關注一個數字或特定的東西，重點關心圍繞充分就業、物價穩定目標的所有一系列數據。
　　他重申預計明年勞動力市場將繼續復甦，預計明年美國經濟增長３％至３﹒５％，當前經濟
離重大進一步進展還有一段距離。（ａｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/06/2021
《神州經脈》中美再研高層會晤　滬指三連升　人幣即期近兩個月低
財經熱話23/06/2021
鮑威爾加息口風放軟　港股反彈逾500點突破50天線
香港政情23/06/2021
【國安立法】《蘋果日報》午夜後停止運作　明日出版最後一份報紙
FOCUS23/06/2021
【FOCUS】惠譽降級恒大 升溫「海航2.0」擔憂?
市場動向23/06/2021
【#入場教學】一文看懂如何入手加密貨幣
開市Good Morning23/06/2021
潘鐵珊：友邦短線97元阻力大　吉利短期上望28元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金