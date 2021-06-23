【大國博弈】傳美國國務卿布林肯下周或將與王毅舉行會談

《經濟通通訊社２３日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道指，美國和中國正在討
論安排美國國務卿布林肯、中國外交部長王毅下周在意大利舉行的二十國集團（Ｇ２０）會議上
舉行會談的可能性。
消息指美國政府亦告知中方想派出副國務卿謝爾曼在今年夏天前往中國，並考慮安排總統拜
登與國家主席習近平互通電話。（ａｌ）
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