《台股攻略－黃振宇》加息預期降溫，資金重投電子股

《台股攻略》台股加權指數今日（２３日）高開，並在資金重投電子板塊下上揚，雖然航運

股轉弱，但指數仍以１７３３７點，升２６１點收市，成交金額為新台幣５２４７﹒９３億元。

電子權值股走勢轉強，電子三雄的台積電收新台幣５９５元，升２﹒９％；鴻海收新台幣

１１１﹒５元，升２﹒８％；聯發科收新台幣９４１元，升４﹒２％。而大立光、聯電、華邦電

及日月光投控均升２﹒１％至３﹒９％。面板供應持續供不應求，面板三虎亦跟隨上升，友達收

新台幣２４﹒２元，升３％；彩晶收新台幣２２﹒７５元，升３﹒２％；群創收新台幣２１﹒５

元，升３﹒１％。台塑四寶靠穩，台塑收新台幣１０３﹒５元，升１﹒５％；南亞收新台幣

８２﹒８元，升１﹒１％；台化收新台幣８４﹒５元，升１﹒４％；台塑化收新台幣１１０元，

升３﹒８％。中汽協上調今年中國汽車銷量成長率，由４％上調至６﹒５％，消息令車用板塊轉

強，裕隆、和大及宇隆升４％至８﹒５％，為升、麗清及倉佑更漲停收市。台灣證券交易所公告

，凱基證券士林分公司於昨日申報萬海投資人違約交割新台幣７５６２﹒９萬元，導致貨運三雄

共同跌停，萬海收新台幣２２６元，長榮收新台幣１３８﹒５元，陽明收新台幣１３９﹒５元，

消息更拖累散裝航運板塊走弱，裕民、慧洋─ＫＹ、四維航、正德及榮運跌停，新興及中航亦跌

５﹒９％至７﹒８％。鋼鐵板塊轉弱，中鋼、中鴻、大成鋼及燁輝均跌２﹒１％至６﹒７％，海

光跌停。鴻海今日宣布，與國內電動機車大廠Ｇｏｇｏｒｏ共同簽署合作意向書，以電池交換技

術，攜手布局電池交換技術及智慧電動機車生產能力。聯亞生技集團的子公司聯亞藥今日以每股

新台幣３０元登錄興櫃，由於集團屬於國內新冠肺炎疫苗國家隊成員，市場預計６月底前公布聯

亞生技疫苗的解盲結果，屆時會引起集團與高端疫苗相約的比價效應。

美國聯儲局加息預期降溫，淡化市場對通脹憂慮，市場資金重投電子股，加上下半年為電子

企業傳統旺季，預料大市逐步靠穩。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

