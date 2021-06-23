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23/06/2021 14:52

恒指午後升幅擴大至逾５００點，現揚５１９點報２８８２９點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港股經連日偏軟走勢後終現回彈，而恆指於午後升幅更有所擴
大。現恆指升５１９點報２８８２９點，主板成交１１８９﹒４８億元。國企指數報１０６７４
點，升２０４點或升１﹒９５％。恆生科技指數報８０１９點，升２０７點或升２﹒６６％。
　　藍籌方續由吉利（００１７５）領跑，現升７﹒４１％報２６﹒８元，該股成交約１﹒５０
億股，涉資３９﹒８９億元。
　　至於內地Ａ股兩市走勢亦向好，上證綜合指數報３５６２點，升４點或升０﹒１４％，成交
４４７０﹒３１億元人民幣；深證成份指數報１４８２３點，升１２６點或升０﹒８６％，成交
５７１８﹒１１億元人民幣。

　　表列十大升幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　（００１７５）　　　２６﹒８０元　　　升７﹒４１％
　　舜宇　（０２３８２）　　２３９﹒６０元　　　升７﹒３５％
　　美團　（０３６９０）　　３０８﹒２０元　　　升５﹒２６％
　　碧服　（０６０９８）　　　８０﹒９０元　　　升４﹒４５％
　　藥明　（０２２６９）　　１４０﹒４０元　　　升３﹒９２％
　
　　蒙牛　（０２３１９）　　　４７﹒１５元　　　升３﹒５１％
　　安踏　（０２０２０）　　１８２﹒４０元　　　升３﹒４０％
　　長和　（００００１）　　　６１﹒７５元　　　升３﹒２６％
　　中石油（００８５７）　　　　３﹒７３元　　　升３﹒０４％
　　申洲　（０２３１３）　　　　　１９５元　　　升２﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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