《窩輪豪情－梁業豪》期指上企２８５３９才可令好友鬆一口氣

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

非必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

吉利汽車（００１７５）、安踏體育（０２０２０）與李寧（０２３３１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選中國財險（０２３２８）、華潤置地（０１１０９））與匯控（００００５）。

恆指期貨借勢反彈，挑戰小時圖保歷加通道中軸阻力，惟淡友仍有力守關。ＲＳＩ和ＳＴＣ

率先轉好，ＭＡＣＤ亦有勢發出「熊牛」買入訊號，令圖表形勢變為偏好。昨天（２２日）低位

２８１６４為當前即市重要支持位，不宜有失。另一方面，２８５３９為即市重要阻力位；若好

友能攻抵其上企穩，本周低位已見的機會將增大。但鑑於日線圖形勢尚屬全面向淡，我們不應對

此寄予厚望。「一浪低於一浪」的局勢仍在發展中，若非有新重大利好消息入市，港股繼續往下

尋底的可能性不能抹殺。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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