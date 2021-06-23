《古臣雙周記－古臣》半導體板塊逐項睇，中芯華虹邊隻比較威？

《古臣雙周記》近期孖屐關注通脹，隨之以來缺芯潮亦成為另一個大主題，有「新石油」美

名嘅半導體同百業復甦息息相關，呢一輪芯片短缺到底會持續幾耐？又會為大家帶嚟咩投資機會

呢？等阿臣同大家一齊了解下芯片板塊。



＊缺芯不單止一時，利好中游企業＊



今輪缺芯漲價潮經已持續半年！原因眾多，最直接嘅影響當然要數新冠疫情、以及各地芯片

廠大火，令晶片供應緊張，而疫情期間在家工作又大力刺激電腦及遊戲機等各類電子產品銷售，

求過於供下自然造成短缺。另外生產各類５Ｇ產品同埋新能源汽車又需要大量芯片，通脹升溫之

下，銅、矽等原材料成本上升，各類芯片自然有價有市。高盛指，全球多達１６９個行業受到芯

片短缺影響。綜合多位芯片行業人士預測，神州晶片產能供需缺口大，缺芯潮預計會持續兩年甚

至更長時間。

根據世界半導體貿易統計組織（ＷＳＴＳ）數據，今年４月全球芯片銷售量達到近千億片創

歷史新高。美國電子元件分銷龍頭Ｄｉｇｉ，今年已將芯片相關部件加價約１５巴仙，個別部件

更之前貴４０巴仙。

響芯片業內，中游晶圓製造的缺貨情況比較嚴重，例如華虹半導體（０１３４７）、中芯國

際（００９８１）、台積電（美：ＴＳＭ）都屬於中游類別。中游芯片製造業負責設計、製造同

封裝測試，現時全行最短缺嘅就係各類芯片製程，有涉及手機、平板電腦等先進製程、同埋用於

汽車、家電產品嘅成熟製程，所以中游企業可以趁機調整獲利，亦可以將上游成本壓力轉嫁落下

游。

加上國務院副總理劉鶴將領導第三代晶片的研發和製造項目，包括擬定一系列相關金融和政

策扶持措施，芯片股應未炒完。



芯片業產業結構及相關港股

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上游基礎：負責芯片材料及設備（硅片、光刻機等）

相關股份：贛鋒（０１７７２）、江銅（００３５８）、洛陽鉬業（０３９９３）



中游製造：負責芯片設計、製造及封裝測試（有晶圓廠）

相關股份：華虹半導體（０１３４７）、中芯國際（００９８１）、上海復旦（０１３８５）



下游應用：設計及開發芯片產品及系統解決方案業務

相關股份：晶門（０２８７８）

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＊華虹ＶＳ中芯＊



同為中資半導體代工龍頭，中芯同華虹業務相似，不過中芯技術較為領先，華虹最細的工藝

技術是５５納米，而中芯卻已達到了１４納米。中芯訂單規模亦較華虹大，中芯響舊年銷售晶圓

數量達５７００萬片，同比增幅達１３﹒３巴仙，而華虹同期銷售晶圓則按年增長為１１巴仙，

可見中芯響業務表現上較為優勝。但係中芯技術同已經研發緊２納米嘅台積電，以及南韓三星冇

得比，中芯業務都係做成熟製程多（２８納米或以上成熟製程業務），所以同華虹技術差異現時

冇太參考性。

不過，中芯政治風險非常嚴峻。中芯先響舊年被美國施加出口限制，即使拜登上台後，亦響

今個月被拜登政府列入中資企投資禁令，標普認為被列入實體清單會損害佢同美國客戶關係，今

年收入及盈利增長或未如理想，亦阻礙１０納米以下先進製程研發能力，即使美方禁令鬆綁，相

信花旗未有咁易放過中芯，繼續打壓，投資陰霾難退卻。

華虹方面，其業務仍未對中芯構成威脅，以佢哋去年第四季業績分析，中芯２０２０年第４

季收入９﹒８１億美元，按年增１６﹒９巴仙；華虹２﹒８億美元，按年增１５﹒４巴仙；但毛

利率方面華虹表現更為優秀，達２６巴仙，中芯只有１８巴仙。

雖然華虹業績未有中芯咁叻，但工廠產能利用率有明顯改善，截止舊年第四季，１２吋晶圓

廠增長同減虧都唔錯，８吋晶圓廠產能利用率已由上年首季時的９１﹒９巴仙升至１０４﹒４巴

仙，無錫廠房的產能使用率更由６﹒９巴仙升至７５﹒５巴仙，令市場非常憧憬其業務增長。

不過港股芯片股始終未如美股叻，由於ＡＳＭＬ同ＴＳＭ等龍頭都係響花旗孖屐上市，近年

熱炒嘅芯片革新先進製程都係響外國企業先有份研發，神州企業只係剛開始涉獵，即使劉鶴被委

以重任領頭開發第三代芯片，要追上業內頂尖技術都要唔短時間。不過咁，炒股就係炒未來，相

信中港芯片股會繼續吸引資金炒作。



＊華虹待完成整固再吼入＊



講咗一大輪，到底現時如果要揀一隻芯片股，揀咩好呢？阿臣我就會比較推薦華虹半導體。

原因有三，一、政治風險較中芯低；二、中企仍然專注傳統製程業務，技術差異影響低；三、利

潤增長有望因廠房效率提升而加快。但由於佢近期橫行整固中，市況反覆下可以等佢再回少少再

入，睇返佢２５０天線水平支持都好強，保守嘅缸友可以響３８銀附近吸納，阿臣就打算響上一

支大陽燭底，即係３９銀左右買返少少試水溫，短期目標睇５０天線價位約４５銀，都係蝕一成

就止蝕。（ｐｌ）



表列阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４５８﹒００元 ４５８００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４５﹒２０元 ９０４００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ２８５﹒６０元 ２８５６０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２０﹒７５元 ４１５００

郵儲行 ２０００股 ６﹒１０ ５﹒１２元 １０２４０

融創中國 １０００股 ３２﹒８０ ２７﹒６０元 ２７６００

心通醫療 １０００股 １５﹒５６ １６﹒００元 １６０００

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股票市值 ： ２６０１００元

剩餘現金 ： １７９９元

組合淨值 ： ２６１８９９元

組合本月收益表現： －３﹒８％（截至上月底止組合淨值：２７２３１０元）

組合累計收益表現： ＋１４９﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至６月２３日上午１１時正

