《中資異動》恒大挫近７％失守１０天線，報１０﹒１６元

《經濟通通訊社２３日專訊》恆大（０３３３３）跌６﹒６２％，報１０﹒１６元，跌穿

１０天線（１０﹒６９元），最低價１０﹒１６元，最高價１０﹒８２元；成交７７６﹒８７萬

股，成交金額８１０２﹒９６萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動流入５０３﹒３２萬

元。現時最大淨被動買入券商為富瑞金融集團，金額３４７﹒０６萬元，加權平均成交價

１０﹒５０６元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀，金額１５３６﹒０５萬元，加權平

均成交價１０﹒２９３元。

現時，恆生指數報２８５００，升１９０點或０﹒６７％；恆生中國企業指數報１０５４１

，升７１點或０﹒６８％；恆生科技指數報７８７６，升６４點或０﹒８３％；主板成交

４１１﹒２３億元。

上證綜合指數報３５６８，升１０點或０﹒３％，成交１６９５﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１４７７３，升７６點或０﹒５２％，成交１０６６﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒１６０ 變動 －６﹒６２％

最高價 １０﹒８２０ 最低價 １０﹒１６０

成交股數 ７７６﹒８７萬股 成交金額 ８１０２﹒９６萬

１０天平均 １０﹒６９０ 歷史波幅％ ５５﹒１９６

２０天平均 １１﹒２１９ 加權平均價 １０﹒４３０

５０天平均 １２﹒３３２ ＲＳＩ１４ ３４﹒７００

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動流入５０３﹒３２萬

元



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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恆大 （０３３３３） １０﹒１６ －６﹒６２

新地 （０００１６） １１８﹒１０ －０﹒５１

中海外 （００６８８） １８﹒６６ －０﹒５３

龍湖 （００９６０） ４３﹒１０ －０﹒６９

潤地 （０１１０９） ３２﹒７０ －０﹒７６

長實 （０１１１３） ５３﹒１５ ＋０﹒７６

融創 （０１９１８） ２７﹒５５ ＋０﹒１８

萬科 （０２２０２） ２４﹒５０ －０﹒６１

綠城 （０３９００） ９﹒５７ ＋５﹒６３

正榮 （０６１５８） ４﹒４１ －１﹒７８

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（ｅｄ）

