《談國論企－黎偉成》油氣電５月續增產原煤轉升

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣及電力等能源企業，於２０２１年５月維持穩定

增產佳態，原煤生產則由４月份的跌轉升，反映出政府防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效

使經濟重納復甦軌道，工商服務各業的能源耗用回復常態甚至有所提升。國家力促「國內大循環

」和「國內外雙循環」政策，和維持內需側配合供給側，料經濟今年會進一步提質重量發展，對

能源需求日殷，乃可以想見之象。



＊天然氣生產和進口快增顯側重潔淨能源＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年５月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產普見穩定增長，最惹人注目的是（一）原煤的生產，即使５月份產量３﹒３億噸同比僅上

升０﹒６％，卻扭轉４月份下跌１﹒８％之態，而２０２０年５月份產量３﹒２億頓同比略為回

落０﹒１％，反映出此項的生產情況有溫和改善。但進口煤炭於是月份所達２１０４萬噸，同比

減少４﹒６％，使１－５月份累計１﹒１１３７億噸的減幅收窄為２５﹒２％，顯然受到煤價上

漲之困：秦皇港５５００大卡煤炭每頓價格於６月４日７６８元，比４月３０日之數上升

１１﹒３％，更比２０２０年５月飆升４３﹒２％，故自產總比進口會好一點。

至於（二）天然氣的生產和進口，保持近期相對快速增長的態勢，特別是（１）產量，於

２０２１年５月所達１６９億立方米，同比增長５﹒８％，而結合２０１９年所增之１９﹒２所

得兩年平均增長達９﹒２％，並使天然氣產量於１－５月份累計８７２億立方米的同比增長

１０﹒３％，兩年均增１０﹒２％，是為相當良好的表現。

和（２）進口天然氣於２０２１年５月份達１０３２萬噸同比增長３１﹒７％，相對於

２０２０年同期進口７８４萬噸的３﹒７％升幅高２８﹒個百分點之普，遂使１－５月份累計進

口４９７８萬噸的同比增長２４﹒５％，亦遠高於上年前５個月的１﹒９％達２２﹒６個百分點

。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是能源開發和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預

期良性成效。

至於（三）原油，同樣保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年５月達１７０３萬噸，同比

增長３﹒５％，兩年均增２﹒４％，而１－５月產量累計８２６５萬噸，同比和兩年均增的幅度

分別為２﹒２％與２％，基本持平於２０２０年同期的１﹒９％。

原油生產由 ２０２０年二季度一直延續至２０２１年前５個月穩升之況，甚至有進一步改

善，乃因（ｉ）中國自去年３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總

值ＧＤＰ於２０２１年一季度累計達２４﹒９３１萬億元同比所增長１８﹒３％，而經濟在二季

度保持穩定恢復，是為原油需求不斷增長的重要原因。

另一個重要因素，為（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，中國增加油產反映出原油需

求相當殷切：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年６月１日每桶７０﹒０３美元，較４月３０

日的６７﹒７３美元上升３﹒４％，相對於２０２０年５月２９日之３４﹒１５美元，同比上升

１﹒０５倍，便可見內地原油增產顯需求強烈，不因油價環比及同比皆大升而減產。

即使（ＩＩ）進口原油，於２０２１年５月份達４０９７萬噸同比減少１４﹒６％，惟

２０２０年同期則增加進口１９﹒２％至４７９７萬噸；而２０２１年１－５月份累計進口

２﹒２０５４億噸的升幅２﹒３％，低於上年同期所增的５﹒２％。油價上漲對進口原油確有一

定的壓力。



＊發電量穩定增長顯工商各業運作發展佳＊



和（ＩＩＩ）加工原油，於２０２１年５月份產量達６０５０億噸同比增長４﹒４％，兩年

平均增長為６﹒５％；而１－５月份累計加工２﹒９０５４億噸同比增長１２﹒％，兩年均增５

﹒３％，上年前５個月加工量同比減１﹒％。此項顯中國的原油耗用需求強烈。

（四）電力行業，發電量於２０２１年５月份達６４７８億千瓦時的同比增長７﹒９％，成

９連升，兩年均增６﹒１％，其中火力發電兩年均增５﹒６％、風力增２０﹒７％，核電升

１０﹒２％，水電增１２﹒１％，惟太陽能增８﹒７％，屬全面上升態勢。夏季是耗電旺季。

要重申：能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有

良好啟示性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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