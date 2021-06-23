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23/06/2021 09:48

《異動股》比特幣反彈至三萬三關，火幣漲近２％，柏能跌逾４％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國多家銀行及支付寶在央行約談後，宣布終止虛擬貨幣交易
，比特幣隔晚曾跌穿三萬美元關口，曾低見２８８００美元，隨後走勢Ｖ型反彈，目前約在３３
７００美元，高低位相差約一成七。
　　本港區塊鏈概念股走勢不一，火幣科技（０１６１１）Ｈ股現價升１﹒８％，報１３﹒５４
元，該股成交約５０萬股，涉資６９２萬元。柏能（０１２６３）跌４﹒３６％，報５﹒２７元

　　現時，恆生指數報２８４２１，升１１１點或升０﹒３９％，主板成交２０２﹒４９億元。
國企指數報１０５３８，升６８點或升０﹒６６％。恆生科技指數報７８７０，升５８點或升０
﹒７４％。
　　即月期指新報２８３４７，升１５４點，低水７４點。即月國指期貨報１０５１６，升７８
點，低水２２點。即月科指期貨新報７８７４，升８４點，低水５點。
　　上證綜合指數報３５５１，跌５點或跌０﹒１５％，成交８７７﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６５３，跌４２點或跌０﹒２９％，成交１１４５﹒５４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　火幣科技（０１６１１）　　１３﹒５４元　　　升１﹒８０％
　　柏能（０１２６３）　　　　　５﹒２７元　　　跌４﹒３６％
　　ＢＣ科技（００８６３）　　１９﹒００元　　　跌０﹒２１％
　　美圖（０１３５７）　　　　　１﹒８２元　　　升１﹒１１％
　　雄岸（０１６４７）　　　　０﹒３０５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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