《異動股》比特幣反彈至三萬三關，火幣漲近２％，柏能跌逾４％

《經濟通通訊社２３日專訊》中國多家銀行及支付寶在央行約談後，宣布終止虛擬貨幣交易
，比特幣隔晚曾跌穿三萬美元關口，曾低見２８８００美元，隨後走勢Ｖ型反彈，目前約在３３
７００美元，高低位相差約一成七。
本港區塊鏈概念股走勢不一，火幣科技（０１６１１）Ｈ股現價升１﹒８％，報１３﹒５４
元，該股成交約５０萬股，涉資６９２萬元。柏能（０１２６３）跌４﹒３６％，報５﹒２７元
。
現時，恆生指數報２８４２１，升１１１點或升０﹒３９％，主板成交２０２﹒４９億元。
國企指數報１０５３８，升６８點或升０﹒６６％。恆生科技指數報７８７０，升５８點或升０
﹒７４％。
即月期指新報２８３４７，升１５４點，低水７４點。即月國指期貨報１０５１６，升７８
點，低水２２點。即月科指期貨新報７８７４，升８４點，低水５點。
上證綜合指數報３５５１，跌５點或跌０﹒１５％，成交８７７﹒０８億元人民幣。
深證成份指數報１４６５３，跌４２點或跌０﹒２９％，成交１１４５﹒５４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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火幣科技（０１６１１） １３﹒５４元 升１﹒８０％
柏能（０１２６３） ５﹒２７元 跌４﹒３６％
ＢＣ科技（００８６３） １９﹒００元 跌０﹒２１％
美圖（０１３５７） １﹒８２元 升１﹒１１％
雄岸（０１６４７） ０﹒３０５元 無升跌
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（ｕｌ）
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