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23/06/2021 09:52

《異動股》車股普揚，吉利今早錄大手成交現受捧領跑升逾６％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》車股普揚，吉利汽車（００１７５）今早錄大手成交，現受捧
領跑升６﹒２１％，報２６﹒５元，該股成交約３２５９萬股，涉資８﹒５１億元。盤中高見２
６﹒７元突破３月以來高位。
　　據報指吉利汽車於今早０９：３０出現大手買入，成交量為３０萬，成交價２５﹒２元，涉
資７５６萬。
　　其他車股方面，敏實（００４２５）升４﹒１７％，報３５元；長汽（０２３３３）升３﹒
７９％，報２４﹒６５元；永達（０３６６９）升２﹒３８％，報１２﹒９２元；美東（０１２
６８）升１﹒４３％，報３８﹒９元；五菱（００３０５）升１﹒０５％，報１﹒９２元；廣匯
寶信（０１２９３）升０﹒７２％，報１﹒４元；比亞迪（０１２１１）升０﹒９％，報２２５
﹒２元。
　　現時，恆生指數報２８４１４點，升１０５點或升０﹒３７％，主板成交２３４﹒３３億元
。國企指數報１０５２７點，升５７點或升０﹒５５％。恆生科技指數報７８４０點，升２８點
或升０﹒３７％。
　　即月期指新報２８３３７，升１４４點，低水７８點。即月國指期貨報１０５０４，升６６
點，低水２３點。即月科指期貨新報７８４５，升５５點，７５１張。
　　上證綜合指數報３５５１點，跌５點或跌０﹒１５％，成交１００９﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６５２點，跌４３點或跌０﹒３０％，成交１３１８﹒６７億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　　（００１７５）　　２６﹒５０元　　　升６﹒２１％
　　敏實　　（００４２５）　　　　　３５元　　　升４﹒１７％
　　長汽　　（０２３３３）　　２４﹒６５元　　　升３﹒７９％
　　永達　　（０３６６９）　　１２﹒９２元　　　升２﹒３８％
　　美東　　（０１２６８）　　３８﹒９０元　　　升１﹒４３％
　　五菱　　（００３０５）　　　１﹒９２元　　　升１﹒０５％
　　廣匯寶信（０１２９３）　　　１﹒４０元　　　升０﹒７２％
　　比亞迪　（０１２１１）　２２５﹒２０元　　　升０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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