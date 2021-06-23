《異動股》車股普揚，吉利今早錄大手成交現受捧領跑升逾６％

《經濟通通訊社２３日專訊》車股普揚，吉利汽車（００１７５）今早錄大手成交，現受捧

領跑升６﹒２１％，報２６﹒５元，該股成交約３２５９萬股，涉資８﹒５１億元。盤中高見２

６﹒７元突破３月以來高位。

據報指吉利汽車於今早０９：３０出現大手買入，成交量為３０萬，成交價２５﹒２元，涉

資７５６萬。

其他車股方面，敏實（００４２５）升４﹒１７％，報３５元；長汽（０２３３３）升３﹒

７９％，報２４﹒６５元；永達（０３６６９）升２﹒３８％，報１２﹒９２元；美東（０１２

６８）升１﹒４３％，報３８﹒９元；五菱（００３０５）升１﹒０５％，報１﹒９２元；廣匯

寶信（０１２９３）升０﹒７２％，報１﹒４元；比亞迪（０１２１１）升０﹒９％，報２２５

﹒２元。

現時，恆生指數報２８４１４點，升１０５點或升０﹒３７％，主板成交２３４﹒３３億元

。國企指數報１０５２７點，升５７點或升０﹒５５％。恆生科技指數報７８４０點，升２８點

或升０﹒３７％。

即月期指新報２８３３７，升１４４點，低水７８點。即月國指期貨報１０５０４，升６６

點，低水２３點。即月科指期貨新報７８４５，升５５點，７５１張。

上證綜合指數報３５５１點，跌５點或跌０﹒１５％，成交１００９﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１４６５２點，跌４３點或跌０﹒３０％，成交１３１８﹒６７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ２６﹒５０元 升６﹒２１％

敏實 （００４２５） ３５元 升４﹒１７％

長汽 （０２３３３） ２４﹒６５元 升３﹒７９％

永達 （０３６６９） １２﹒９２元 升２﹒３８％

美東 （０１２６８） ３８﹒９０元 升１﹒４３％

五菱 （００３０５） １﹒９２元 升１﹒０５％

廣匯寶信（０１２９３） １﹒４０元 升０﹒７２％

比亞迪 （０１２１１） ２２５﹒２０元 升０﹒９０％

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（ｊｃ）

