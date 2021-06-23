《午市前瞻》港股今早終現反彈，專家看好七月或可再試二萬九

《經濟通通訊社２３日專訊》》隔晚美股造好，帶動亞洲市場交投旺盛，在Ａ股引軍下，港

股今日高開高走，上午市盤中升４５２點高見２８７６２點，並重返十天線（２８６２９點）。

個股方面，吉利（００１７５）走勢強勁，公司行政總裁接受傳媒訪問指，公司將發展半導體公

司，消息刺激股價急升逾７％，另外美團（０３６９０）及藥明（０２２６９）帶動下，最終半

日大市收報２８７２１，升４１２點或升１﹒４６％，主板成交８０８﹒３８億元。國企指數報

１０６１９，升１４９點或升１﹒４３％。恆生科技指數報７９５８，升１４６點或升１﹒８７

％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５７３，升１６點或升０﹒４６％，成交２８４８﹒８５

億元人民幣。深證成份指數報１４８４７，升１５１點或升１﹒０３％，成交３６３３﹒１１億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２２％，報４５﹒８５元；港交所（００３８８）

升１﹒８１％，報４６０元；騰訊（００７００）升１﹒１３％，報５８０元；建行（００９３

９）升０﹒３３％，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）升１﹒８７％，報９５﹒５元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒９２％。



＊黃偉康：看好吉利發展，現價部署目標３０元＊



港股今早現反彈重上十天線（約２８６２９點）水平。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟

通通訊社》表示港股近日表現受壓，而今早在車股及手機股的升勢之下，恆指終現回彈。他看好

後市表現，預料短期恆指支持位於２８４００點位置，或可於七月再試二萬九關。

吉利行政總裁接受媒體訪問指，集團與其他公司合作生產部件，未來打算投資半導體公司，

市場憧憬公司有望解決半導體缺乏問題，而他亦指吉利下半年將推出智能電車，帶動該公司股價

今早受捧領跑藍籌。黃偉康指，吉利現價約２６﹒８元位置，距離１月高位３６﹒２５元仍有一

大差距，值博空間較同行比亞迪（０１２１１）大。他指出，上述消息利好吉利公司發展前景，

因此看好市場對該公司會有憧憬，建議可現價部署，以１０天線（約２３﹒５元）作止蝕水平，

目標上望３０元。（ｊｃ、ｕｌ）

