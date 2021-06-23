《美元走勢－羅明立》美歐政策方向差異漸大，短期仍利好美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒９１ １１０﹒５９ １１０﹒８５

歐元╱美元 １﹒１９４４ １﹒１９１０ １﹒１９２８

英鎊╱美元 １﹒３９８７ １﹒３９２２ １﹒３９６４

美元╱瑞郎 ０﹒９２００ ０﹒９１７４ ０﹒９１８２

美元╱港元 ７﹒７６６９ ７﹒７６４７ ７﹒７６５０

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾昨日（２２日）在眾議院聽證會上表示，目前美國的通脹率

和通脹持續時間超出了美聯儲早前的預期。但他認為通脹高漲的原因並非經濟過熱，而是經濟全

面重啟導致的，故美聯儲當前不會逼於通脹壓力立即提高利率。美聯儲未來考量的不僅是通脹率

，而是考慮多個因素，比如就業數據等，但惡性通脹重演的可能性極低。此番表態意在緩解市場

因上周的ＦＯＭＣ會後聲明引起的快將加息憂慮。

今年以來，美國、歐洲的通脹都在大幅飆升。美國最新的ＣＰＩ數據較去年同期的上漲幅度

處於２００８年以來的最高位置。而歐元區的ＣＰＩ數據也回升至２％，達到了２０１８年以來

的最高水準。但歐元區通脹主要還是油價帶動，剔除能源類的核心ＣＰＩ同比只有０﹒９％，仍

然低於疫情之前的水準，甚至有通縮的壓力。故歐洲央行不但沒有面臨美聯儲那樣的通脹壓力，

反而有需要繼續加大寬鬆政策力度。

雖然鮑威爾試圖通過言論安撫市場，但隨著美國經濟增長穩步上揚，市場對美聯儲加快收緊

政策的預期不斷加強。而另一邊歐洲復甦似乎遙遙無期，幾乎不存在收緊政策空間。兩個主要經

濟體的政策方向面臨越來越大的差異。短期看仍將利好美元，利空非美貨幣。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８００ １﹒２０００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４０００ １﹒３８００ １﹒４０５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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