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即市新聞

23/06/2021 16:11

《美元走勢－羅明立》美歐政策方向差異漸大，短期仍利好美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒９１　　　１１０﹒５９　　　１１０﹒８５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９４４　　　１﹒１９１０　　　１﹒１９２８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９８７　　　１﹒３９２２　　　１﹒３９６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２００　　　０﹒９１７４　　　０﹒９１８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６９　　　７﹒７６４７　　　７﹒７６５０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾昨日（２２日）在眾議院聽證會上表示，目前美國的通脹率
和通脹持續時間超出了美聯儲早前的預期。但他認為通脹高漲的原因並非經濟過熱，而是經濟全
面重啟導致的，故美聯儲當前不會逼於通脹壓力立即提高利率。美聯儲未來考量的不僅是通脹率
，而是考慮多個因素，比如就業數據等，但惡性通脹重演的可能性極低。此番表態意在緩解市場
因上周的ＦＯＭＣ會後聲明引起的快將加息憂慮。
　　今年以來，美國、歐洲的通脹都在大幅飆升。美國最新的ＣＰＩ數據較去年同期的上漲幅度
處於２００８年以來的最高位置。而歐元區的ＣＰＩ數據也回升至２％，達到了２０１８年以來
的最高水準。但歐元區通脹主要還是油價帶動，剔除能源類的核心ＣＰＩ同比只有０﹒９％，仍
然低於疫情之前的水準，甚至有通縮的壓力。故歐洲央行不但沒有面臨美聯儲那樣的通脹壓力，
反而有需要繼續加大寬鬆政策力度。
　　雖然鮑威爾試圖通過言論安撫市場，但隨著美國經濟增長穩步上揚，市場對美聯儲加快收緊
政策的預期不斷加強。而另一邊歐洲復甦似乎遙遙無期，幾乎不存在收緊政策空間。兩個主要經
濟體的政策方向面臨越來越大的差異。短期看仍將利好美元，利空非美貨幣。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８００　　　１﹒２０００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４０００　　　１﹒３８００　　　１﹒４０５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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