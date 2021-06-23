《新股上市》傳和黃醫藥以４０﹒０９元定價，籌資４１﹒７億元

《經濟通通訊社２３日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ報道指，長和（００００１）旗下生物
科技公司和黃醫藥（０００１３）以每股４０﹒０９元定價，較招股價上限４５元，低
１０﹒９％，籌資約４１﹒７億元。
和黃醫藥於上周五（１８日）至６月２３日招股，於全球發行１﹒０４億股，其中一成在港
作公開發售，集資最多４６﹒８億元；每股招股價最高４５元，一手５００股，入場費為
２２７２６﹒７４元，預期於６月３０日掛牌。（ｂｉ）
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