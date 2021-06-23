傳香港航空裁減大部分機艙服務員，僅剩約百名艙務長級執勤

《經濟通通訊社２３日專訊》香港航空再有大規模裁員行動。據《香港０１》報道，港航內
部流傳管理層最快今日下午「落刀」，準備宣布裁減大部分機艙服務員，而初級乘務員將為「重
災區」。港航早前曾推自願長期帶薪休假計劃，但即使港航空服員早前已申請，亦難以倖免。
據悉，在是次裁員後，港航機艙服務員團隊規模大約縮剩約１００人，主要為艙務長和高級
艙務長職級員工，未來航班會由有關員工負責執勤。（ｂｉ）
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