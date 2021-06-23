【中概焦點】傳小鵬汽車獲港交所批准上市，集資約１５６億港元

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述消息指，中國電動汽車製造商小鵬汽車已獲港交所批

准上市，融資規模約２０億美元（約１５６億港元）。

另據報道指，由於小鵬汽車去年８月才在美國上市，未符合聯交所現有大中華公司第二上市

的標準﹐將會以主要上市（ｐｒｉｍａｒｙ ｌｉｓｔｉｎｇ）方式上市，為近一年中概股回流

罕有案例。（ｂｉ）

