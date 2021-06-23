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23/06/2021 14:56

貿發局：次季香港出口指數回升，上調今年出口增長預測至１５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港貿發局表示，香港出口指數連續五季上揚，由去年新冠疫
情剛爆發時的歷史低位１６，回升至今年第二季的４８﹒７，貼近擴張領域，顯示港商對未來出
口前景逐漸回復信心，在指數穩定回升下，香港整體出口表現有望於短期內恢復持續增長。
　　香港貿發局研究總監關家明於發布會上表示，隨著環球貿易復甦和生產活動重啟，香港出口
錄得顯著增長，首季出口總額按年升３３﹒２％至１１０７８億港元，４月份出口升幅雖收窄但
仍錄得２４﹒４％增長，在中國內地和美國領航下，世界經濟逐步重拾升軌，料香港將繼續受惠

　　不過，部分受訪港商認為仍有隱憂，包括疫情反覆（４１﹒５％）、全球需求疲弱
（１６﹒７％）、中美貿易摩擦持續（１３％）以及人流通關未能回復正常（１１﹒６％），或
會窒礙出口表現。

＊今年出口增長預測上調至１５％＊

　　關家明續指，全球復甦步伐不一，加上低基數效應，在考慮多項因素後，決定將今年的出口
增長預測由５％，上調至１５％。這是香港自２０１０年從金融風暴復甦以來最強勁的出口反彈

　　香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，第二季指數按季大幅升９﹒７至
４８﹒７，幾乎所有行業及所有出口市場都錄得正增長，反映出口商情緒持續改善。
　　香港貿發局每季向５００名來自六大主要行業包括機械、電子、珠寶、鐘表、玩具及服裝的
出口商進行調查，旨在了解他們對短期出口前景的信心，並編製成香港出口指數，以５０為盛衰
分界線，高於５０代表出口前景看漲，低於５０則代表看淡。（ｂｎ）

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