【ｉＢｏｎｄ】ｉＢｏｎｄ暗盤收升３％，每手賺３００元

《經濟通通訊社２３日專訊》新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）將於明日（２４日）掛牌

，據輝立交易場顯示，ｉＢｏｎｄ暗盤價高見１０３﹒２５元，較定價１００元，升

３﹒２５％，最終收報１０３元，較定價升３％，按每手１００股計算，未計手續費，帳面賺

３００元。

政府早前公布第８批ｉＢｏｎｄ配發結果，每人最多可獲派３手，共收到７０﹒９２萬份有

效申請，申請總額達５３９﹒４８億元，最終發行額為２００億元。（ｂｉ）

