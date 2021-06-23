  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2021 18:52

【ｉＢｏｎｄ】ｉＢｏｎｄ暗盤收升３％，每手賺３００元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）將於明日（２４日）掛牌
，據輝立交易場顯示，ｉＢｏｎｄ暗盤價高見１０３﹒２５元，較定價１００元，升
３﹒２５％，最終收報１０３元，較定價升３％，按每手１００股計算，未計手續費，帳面賺
３００元。
　　政府早前公布第８批ｉＢｏｎｄ配發結果，每人最多可獲派３手，共收到７０﹒９２萬份有
效申請，申請總額達５３９﹒４８億元，最終發行額為２００億元。（ｂｉ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/06/2021
《神州經脈》中美再研高層會晤　滬指三連升　人幣即期近兩個月低
財經熱話23/06/2021
鮑威爾加息口風放軟　港股反彈逾500點突破50天線
香港政情23/06/2021
【國安立法】《蘋果日報》午夜後停止運作　明日出版最後一份報紙
FOCUS23/06/2021
【FOCUS】惠譽降級恒大 升溫「海航2.0」擔憂?
市場動向23/06/2021
【#入場教學】一文看懂如何入手加密貨幣
開市Good Morning23/06/2021
潘鐵珊：友邦短線97元阻力大　吉利短期上望28元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金