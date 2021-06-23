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23/06/2021 19:13

《再戰明天》德國總理默克爾會晤布林肯，英倫銀行舉行議息會議

　　《經濟通通訊社２３日專訊》德國總理默克爾會晤布林肯，英倫銀行舉行議息會議，料為明
日市場焦點。

＊默克爾會晤布林肯＊

　　在重要經濟活動上，本港時間明日歐洲央行管委會舉行非貨幣政策會議。１０：００ｐｍ，
德國總理默克爾會晤美國國務卿布林肯。１１：００ｐｍ，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯
蒂克出席網絡研討會發表講話。
　　在數據方面，明日４：００ｐｍ，德國公布６月月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９９﹒２升
至１００﹒７。７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布第一季ＧＤＰ價格指數，料由２％升至４﹒３％，期內個人消費料
由２﹒３％升至１１﹒４％，核心個人消費支出指數季率料由１﹒３％升至２﹒５％。５月耐用
品訂單，料由下滑１﹒３％升至２﹒８％，批發庫存月率料維持於０﹒８％。
　　美國亦會公布上周首次申請失業救濟金人數，料由４１萬降至３８萬，連續申請失業救濟金
人數則料由３５２萬降至３４６萬。
　　１１：００ｐｍ，美國公布６月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由２６降至２４。

＊六福公布業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：嘉利（０１０５０）、互太紡織（０１３８２）、德林
（０１７０９）、港亞（０１７２３）、遠展（０００３５）、六福（００５９０）、電訊數碼
（０６０３３）。（ａｌ）

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