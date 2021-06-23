《小傳日記》舜宇（２３８２）起飛炒啲乜？梗係炒新ｉＰｈｏｎｅ

《小傳日記》６月又接近尾聲，７月暑假又嚟啦！通常呢啲時節，都係炒幾樣嘢，其中一樣

就係手機啦，因為傳統上ｉＰｈｏｎｅ發布會將係９月發布，完咗就１０月至１１月就可以完全

出貨，依家都開始有唔少新ｉＰｈｏｎｅ消息逐步流出。

不過，果迷依家有一個爭論，就係最新款機叫唔叫１３代好，因為１３對外國人而言係一個

不祥數字，有人建議不如叫「ｉＰｈｏｎｅ２０２１」，又或者直接跳過１３叫１４代；咁如果

真係叫１４代，到時會唔會喺中國市場唔好賣呢？因為「實死」對中國人來說都唔老嚟。

講返個市先，今日市場最矚目就係舜宇光學（０２３８２）股價炒高，咁就梗係關ｉＰｈｏ

ｎｅ事啦，事關有指新款機目前正邁向量產，前端零件備貨已經全面開啟，業內人士預測９月會

推出４款機，而且新機零件供應未見有短缺情況，估計最快８月底至９月初量產，下半年新機備

貨估量達８５００萬至９０００萬部，可以超越１９及２０年嘅出貨量。

早前天風證券分析師郭明錤已經發報告指，舜宇可望因為蘋果訂單而喺未來３年內顯著增長

，預計公司喺２０２２年擴展蘋果鏡頭產能至少５０％以上，雖舜宇在２０２１年出貨比重仍不

高，ｉＰｈｏｎｅ ７Ｐ廣角鏡頭與ｉＰａｄ ５Ｐ鏡頭分別佔約１０％與１５至２０％的出貨

比重，但就預計未來因為舜宇嘅關係會開展價格戰，令鏡頭價格下跌。

照咁睇，舜宇似乎呢個暑假真係有排升，所謂「升市莫估頂」，舜宇可以破幾多次頂真係無

人知，今日全日收漲近７巴仙，報２３８﹒８銀；比亞迪電子（００２８５）漲逾１巴仙，報５

１﹒３銀；通達集團（００６９８）回吐２巴仙，報０﹒４５５銀；高偉電子（０１４１５）升

逾４巴仙，報４﹒８７銀；丘鈦（０１４７８）升逾半巴仙，報１４﹒６８銀。請請！



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇（０２３８２） ２３８﹒８０元 升６﹒９９％

比亞迪電子（００２８５） ５１﹒３０元 升１﹒３８％

通達集團（００６９８） ０﹒４５５元 跌２﹒１５％

高偉電子（０１４１５） ４﹒８７元 升４﹒２８％

丘鈦（０１４７８） １４﹒６８元 升０﹒５５％

瑞聲（０２０１８） ５８﹒８５元 升１﹒７３％

富智康（０２０３８） １﹒２７元 升３﹒２５％

鴻騰（０６０８８） ２﹒１０元 升２﹒９４％

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