邱騰華：美食車在港發展有限，不排除明年初結束計劃

《經濟通通訊社２３日專訊》立法會舉行會議，旅遊界立法會議員姚思榮關注美食車營運困

難，場地的人流每況愈下，令生意「奄奄一息」，問當局會否考慮再度延長先導計劃，或有後補

機制。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，美食車先導計劃已運作４年多，營運上面對不少困難

，當局正審慎檢視先導計劃數據及成效，決定未來路向，不排除在明年２月初先導計劃屆滿後，

結束計劃的可能性。

邱騰華書面回覆指，先導計劃目前有１２部持牌美食車營運，根據營運者提交的帳目報表，

所有美食車在去年１月至今年５月下旬期間，總收入約為２６７萬元。他說，雖然所有１２個營

運場地都開放，但只有４個有美食車營運。他指，美食車需要在指定的場地營運，又要與附近食

肆有一定距離，同時場地管理者要為美食車提供電力及其他支援服務，營運亦極受天氣影響，加

上香港食肆林立，競爭激烈，坦言美食車在香港的發展實在有限。

邱騰華又指，疫情對美食車營運影響大，政府及其他場地管方都有提供租金寬免，如營運者

選擇退出先導計劃，可按既定程序向食環署及運輸署交還牌照，但目前當局不會接受營運美食車

的新申請。

姚思榮表示，每部美食車至少投資逾百萬元，貿然中斷先導計劃不負責任，疫情下，新興的

海濱長廊、西九文化區等吸引不少市民到訪，建議政府重新規劃美食車停泊點。（ｈｙ）

