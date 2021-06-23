  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2021 11:03

《真知灼見－溫灼培》加元基礎因素強

　　《真知灼見》自上周聯儲局於議息會上把加息預期提前到２０２３年，美元匯價明顯轉強。
美元升整體外幣包括加元亦難逃下跌厄運。不過筆者認為加元的下跌，跌至靠近１﹒２５兌１美
元水平是有點過份。首先，加拿大經濟依賴石油業及石油出口，但是次聯儲局對息率預期的改變
未見對油價帶來壓力。相反，隨環球經濟逐步改善對石油需求增加，加上伊朗新總統與美國關係
欠佳或影響伊朗日後向全球輸出石油，刺激紐約期油價格重上７０美元之上。這對支撐加拿大經
濟以至加元匯價可有一定幫助。

＊關注加央行議息會否進一步收緊買債＊

　　反觀在貨幣政策上，加央行較聯儲局更要嚴謹。早於４月份議息會上，加央行便宣布減買債
規模。鑑於當地樓價熾熱，按照當地房產組織（Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，簡稱ＣＲＥＡ）５月數字顯示，平均樓價按年比急升了３８﹒４％。
現市場關注於７月１４日議息會，加央行會否提出進一步收緊買債，如提出有關計劃，料有助推
升加元。

＊加元料在１﹒２２至１﹒２６上落＊
　
　　不過，看好加元最大風險在於加央行一直對強加元有異議。在過去１個月內便曾三度開腔指
加元匯價過強不利當地經濟。受加央行言論影響，暫看不到加元有上破１﹒２０兌１美元能力。
加上現在聯儲局在貨幣政策上的轉變，變得傾向收緊，或許加元要上穿１﹒２２兌１美元也不容
易。料加元往後較大機會於１﹒２２－１﹒２６兌１美元間上落。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向23/06/2021
【#投資界新人王】一起加入「ESG投資」應援團！
中國故事22/06/2021
《神州經脈》傳美國擬禁新疆出口多晶硅　滬指兩連升成交續破萬億
財經熱話22/06/2021
【理財通】基金公會：料初期推中低風險產品　最少二百隻基金合資格
財經熱話22/06/2021
醫療器械板塊熱炒　歸創通橋招股入場費二萬多元
FOCUS22/06/2021
【FOCUS】Delta變種攻陷92國　疫苗防線仍脆弱
香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設　傳媒不能恃新聞自由不守法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金