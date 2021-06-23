《真知灼見－溫灼培》加元基礎因素強

《真知灼見》自上周聯儲局於議息會上把加息預期提前到２０２３年，美元匯價明顯轉強。

美元升整體外幣包括加元亦難逃下跌厄運。不過筆者認為加元的下跌，跌至靠近１﹒２５兌１美

元水平是有點過份。首先，加拿大經濟依賴石油業及石油出口，但是次聯儲局對息率預期的改變

未見對油價帶來壓力。相反，隨環球經濟逐步改善對石油需求增加，加上伊朗新總統與美國關係

欠佳或影響伊朗日後向全球輸出石油，刺激紐約期油價格重上７０美元之上。這對支撐加拿大經

濟以至加元匯價可有一定幫助。



＊關注加央行議息會否進一步收緊買債＊



反觀在貨幣政策上，加央行較聯儲局更要嚴謹。早於４月份議息會上，加央行便宣布減買債

規模。鑑於當地樓價熾熱，按照當地房產組織（Ｃａｎａｄｉａｎ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，簡稱ＣＲＥＡ）５月數字顯示，平均樓價按年比急升了３８﹒４％。

現市場關注於７月１４日議息會，加央行會否提出進一步收緊買債，如提出有關計劃，料有助推

升加元。



＊加元料在１﹒２２至１﹒２６上落＊



不過，看好加元最大風險在於加央行一直對強加元有異議。在過去１個月內便曾三度開腔指

加元匯價過強不利當地經濟。受加央行言論影響，暫看不到加元有上破１﹒２０兌１美元能力。

加上現在聯儲局在貨幣政策上的轉變，變得傾向收緊，或許加元要上穿１﹒２２兌１美元也不容

易。料加元往後較大機會於１﹒２２－１﹒２６兌１美元間上落。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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