港股回彈突破五十天線，恒指全日收升５０７點報２８８１７點

《經濟通通訊社２３日專訊》外圍股市表現向好，港股經連日偏軟後終現回彈，恆指今日高

開１５８點報２８４６８點，隨後在車股以及中資股的帶領下，大市走勢反覆向好。恆指全日高

位曾見２８８９３點，並一舉突破十天線（約２８６３７點）與五十天線（約２８７２３點）。

藍籌股今日由舜宇光學（０２３８２）領跑，揚升６﹒９９％報２３８﹒８元。恆指今日最終收

報２８８１７點，升５０７點或升１﹒７９％，主板成交１５６５﹒６１億元。國企指數報１０

６７３點，升２０４點或升１﹒９５％。恆生科技指數報８０２０點，升２０８點或升２﹒６６

％。

重磅股中，友邦保險（０１２９９）獲銀保監批准於湖北省籌建分公司，該股今日升２﹒９

９％收報９６﹒５５元。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇 （０２３８２） ２３８﹒８０元 升６﹒９９％

吉利 （００１７５） ２６﹒４０元 升５﹒８１％

美團 （０３６９０） ３０８元 升５﹒１９％

碧服 （０６０９８） ８１﹒０５元 升４﹒６５％

蒙牛 （０２３１９） ４７﹒５０元 升４﹒２８％



安踏 （０２０２０） １８２﹒１０元 升３﹒２３％

長和 （００００１） ６１﹒６０元 升３﹒０１％

友邦 （０１２９９） ９６﹒５５元 升２﹒９９％

比亞迪（０１２１１） ２２９﹒８０元 升２﹒９６％

藥明 （０２２６９） １３９元 升２﹒８９％

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表列十大升幅科指股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹 （０１３４７） ４３﹒３５元 升７﹒５７％

舜宇 （０２３８２） ２３８﹒８０元 升６﹒９９％

快手 （０１０２４） １９９﹒５０元 升６﹒２３％

美團 （０３６９０） ３０８元 升５﹒１９％

眾安在線（０６０６０） ４１﹒５５元 升３﹒７５％



中芯 （００９８１） ２３﹒８５元 升２﹒８０％

平醫 （０１８３３） ９２﹒４５元 升２﹒９５％

京東健康（０６６１８） １０５﹒６０元 升２﹒９２％

京東集團（０９６１８） ２８６元 升２﹒５８％

阿里 （０９９８８） ２０７﹒２０元 升２﹒０７％

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（ｊｃ）

