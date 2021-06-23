  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2021 16:11

港股回彈突破五十天線，恒指全日收升５０７點報２８８１７點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》外圍股市表現向好，港股經連日偏軟後終現回彈，恆指今日高
開１５８點報２８４６８點，隨後在車股以及中資股的帶領下，大市走勢反覆向好。恆指全日高
位曾見２８８９３點，並一舉突破十天線（約２８６３７點）與五十天線（約２８７２３點）。
藍籌股今日由舜宇光學（０２３８２）領跑，揚升６﹒９９％報２３８﹒８元。恆指今日最終收
報２８８１７點，升５０７點或升１﹒７９％，主板成交１５６５﹒６１億元。國企指數報１０
６７３點，升２０４點或升１﹒９５％。恆生科技指數報８０２０點，升２０８點或升２﹒６６
％。
　　重磅股中，友邦保險（０１２９９）獲銀保監批准於湖北省籌建分公司，該股今日升２﹒９
９％收報９６﹒５５元。

　　表列十大升幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇　（０２３８２）　　２３８﹒８０元　　　升６﹒９９％
　　吉利　（００１７５）　　　２６﹒４０元　　　升５﹒８１％
　　美團　（０３６９０）　　　　　３０８元　　　升５﹒１９％
　　碧服　（０６０９８）　　　８１﹒０５元　　　升４﹒６５％
　　蒙牛　（０２３１９）　　　４７﹒５０元　　　升４﹒２８％

　　安踏　（０２０２０）　　１８２﹒１０元　　　升３﹒２３％
　　長和　（００００１）　　　６１﹒６０元　　　升３﹒０１％
　　友邦　（０１２９９）　　　９６﹒５５元　　　升２﹒９９％
　　比亞迪（０１２１１）　　２２９﹒８０元　　　升２﹒９６％
　　藥明　（０２２６９）　　　　　１３９元　　　升２﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　表列十大升幅科指股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹　　（０１３４７）　　　４３﹒３５元　　　升７﹒５７％
　　舜宇　　（０２３８２）　　２３８﹒８０元　　　升６﹒９９％
　　快手　　（０１０２４）　　１９９﹒５０元　　　升６﹒２３％
　　美團　　（０３６９０）　　　　　３０８元　　　升５﹒１９％
　　眾安在線（０６０６０）　　　４１﹒５５元　　　升３﹒７５％

　　中芯　　（００９８１）　　　２３﹒８５元　　　升２﹒８０％
　　平醫　　（０１８３３）　　　９２﹒４５元　　　升２﹒９５％
　　京東健康（０６６１８）　　１０５﹒６０元　　　升２﹒９２％
　　京東集團（０９６１８）　　　　　２８６元　　　升２﹒５８％
　　阿里　　（０９９８８）　　２０７﹒２０元　　　升２﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/06/2021
《神州經脈》中美再研高層會晤　滬指三連升　人幣即期近兩個月低
財經熱話23/06/2021
鮑威爾加息口風放軟　港股反彈逾500點突破50天線
香港政情23/06/2021
【國安立法】《蘋果日報》午夜後停止運作　明日出版最後一份報紙
FOCUS23/06/2021
【FOCUS】惠譽降級恒大 升溫「海航2.0」擔憂?
市場動向23/06/2021
【#入場教學】一文看懂如何入手加密貨幣
開市Good Morning23/06/2021
潘鐵珊：友邦短線97元阻力大　吉利短期上望28元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金