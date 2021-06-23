《鍾之日記》花旗慢放鷹，魚缸受安撫

《鍾之日記》６月２３日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲主席鮑威爾最新表示，儲局有意鼓勵就業市場廣泛、包容性復甦，強調不會僅僅因為

擔心即將到來的通脹而過快加息。外圍股市表現向好，港股經連日偏軟後終現回彈，恆指今日高

開１５８點報２８４６８點，隨後在車股以及中資股的帶領下，大市走勢反覆向好。恆指全日高

位曾見２８８９３點，並一舉突破十天線（約２８６３７點）與五十天線（約２８７２３點）。

藍籌股今日由舜宇光學（０２３８２）領跑，揚升６﹒９９％報２３８﹒８元。恆指今日最終收

報２８８１７點，升５０７點或升１﹒７９％，主板成交１５６５﹒６１億元。



＊滬指三連升，官媒出口術護人幣＊



滬深股市今早窄幅高開，並維持至全日收市，滬綜指今日錄得三連升，收揚０﹒２５％，報

３５６６﹒２２點，進一步收復上周裂口，半導體板塊急漲，助力深成指全日升１％，創業板指

早盤大漲，午後升幅收窄，全日收市升１﹒１３％。

交投繼續保持高位，兩市全日成交１０７３３億元人民幣，連續第四日成交破萬億，並創６

月１１日以來成交新高，按日增長６﹒１％。

人民幣中間價今日實現七連貶，此前快速升幅被抵銷，官媒《中國證券報》發表頭版文章指

，美聯儲政策正轉向鷹派，美元指數上漲空間已打開，需警惕人民幣匯率面臨的貶值風險。



＊在海外勿使用網上理財？匯豐忙澄清＊



匯豐銀行（００００５）昨日（２２日）通知客戶，指網上及流動理財條款將於７月２６日

推出修訂版，更提醒客戶如在香港以外地區，「切勿」使用網上及流動理財服務。有關通知在網

絡論壇上廣傳，令不少客戶擔心在海外無法處理在港資產，甚至有人聯想到內地的外匯管制，一

時之間恐慌情緒快速蔓延。

事件激發存戶恐慌後，匯豐銀行向媒體稱清，強調香港客戶可如常在海外使用網上及流動理

財服務，相關服務沒有更改，只是將原有的「匯豐網上理財條款及細則」及「香港匯豐流動理財

應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為一，方便客戶查閱，並就事件帶來不便致歉。

絕大多數商業機構都會在合同細則留下這類條款，作日後遇到突發事件「走盞」之用，但匯

豐沒有解釋到，為何要提醒客戶若身在海外「切勿使用」；退一萬步講，即使是公眾誤讀，但背

後驚弓之鳥的心態，反映著對香港前途的憂慮，可見港府要修復官民關係，還有漫漫長路要走。

匯豐控股今日股價走高０﹒７％，報４６﹒０５元。



＊國儲惜貨投放，有色股照升＊



大宗商品價格高企成為市場近月的投資熱點，但商品炒作同時令下游企業成本愈發增加，進

而影響生產。國家物資儲備調節中心昨晚（２２日）發布公告，決定近期開始投放２０２１年第

一批銅、鋁、鋅國家儲備，分別２萬噸、５萬噸、３萬噸。競買人應於即日起至２７日下午４時

前登錄電子競價平台完成註冊及報名，７月５日至６日公開競價。

據中國有色金屬工業協會此前發布數據顯示，中國４月十種有色金屬產量為５４８﹒４萬噸

，其中，精煉銅（銅）約９０﹒１萬噸，原鋁（電解鋁）產量約３３４﹒５萬噸，鋅約

５４﹒４萬噸。

中國很少從國家儲備中出售金屬，但是次投放的規模相當於最近月度生產水平的一少部分，

亦遠少於市場此前的預估。消息無阻國內商品期市的強勢，滬銅收盤漲２％，滬鋁升１﹒２％，

滬鋅揚０﹒９％。

有色板塊今日漲幅更為顯著，中國鋁業（０２６００）急飆８﹒４％，俄鋁（００４８６）

抽升４﹒５％，五礦資源（０１２０８）漲３﹒３％，江西銅（００３５８）也升１﹒９％。









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