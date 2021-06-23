  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/06/2021 09:32

《中國要聞》超千億元國企混改項目集中亮相，高技術企業佔一半

　　《經濟通通訊社２３日專訊》由北京產權交易所承辦的「２０２１年混合所有制改革項目推
介會」昨日（２２日）在北京舉辦。會上共有２８６個混合所有制改革及央企民企協同發展項目
集中亮相，擬募集資金超過１２００億元（人民幣．下同）。
　　其中，涉及新能源、新材料和高端裝備製造等戰略性新興產業的高新技術企業項目超過
１４０個，佔比逾５０％。例如，國家電投集團旗下國家電投氫能公司擬在去年Ａ輪融資的基礎
上，開展Ａ＋輪融資，引入產業投資者，實現產業資源捆綁，投前估值預計２５億元，融資額
１０億元。２０２０年，公司實現淨利潤１﹒１８億元。
　　長江三峽集團旗下的上海勘測設計研究院本次擬釋放股權比例為２８％至４２％，其中戰略
投資者合計持有２３％至３７％股權，員工持股平台佔比５％。
　　除此之外，本次混改項目包括中國航空器材集團旗下中航材新材料有限公司、中國建材集團
旗下中建材雞西石墨研究院、中國誠通控股集團旗下魯能新能源集團等。
　
＊多間混改企業明確上市目標＊
　
　　值得注意的是，部分企業披露混改方案的同時，也提出了明確的上市目標。
　　例如，中國航天科工集團旗下航天行雲科技有限公司就表示，在混改完成後，公司擬於
２０２２年完成Ｂ輪融資，融資後視情況啟動股改工作，計劃２０２３年進行科創板上市申報。
國電投氫能公司計劃在２０２３年啟動科創板上市，２０２５年前完成上市；國家開發投資集團
旗下中國電子工程設計院、兵器工業集團旗下武漢武重機床計劃２０２３年前達到上市條件。
（ｌｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向23/06/2021
【#投資界新人王】一起加入「ESG投資」應援團！
中國故事22/06/2021
《神州經脈》傳美國擬禁新疆出口多晶硅　滬指兩連升成交續破萬億
財經熱話22/06/2021
【理財通】基金公會：料初期推中低風險產品　最少二百隻基金合資格
財經熱話22/06/2021
醫療器械板塊熱炒　歸創通橋招股入場費二萬多元
FOCUS22/06/2021
【FOCUS】Delta變種攻陷92國　疫苗防線仍脆弱
香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設　傳媒不能恃新聞自由不守法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金