《中國要聞》超千億元國企混改項目集中亮相，高技術企業佔一半

《經濟通通訊社２３日專訊》由北京產權交易所承辦的「２０２１年混合所有制改革項目推

介會」昨日（２２日）在北京舉辦。會上共有２８６個混合所有制改革及央企民企協同發展項目

集中亮相，擬募集資金超過１２００億元（人民幣．下同）。

其中，涉及新能源、新材料和高端裝備製造等戰略性新興產業的高新技術企業項目超過

１４０個，佔比逾５０％。例如，國家電投集團旗下國家電投氫能公司擬在去年Ａ輪融資的基礎

上，開展Ａ＋輪融資，引入產業投資者，實現產業資源捆綁，投前估值預計２５億元，融資額

１０億元。２０２０年，公司實現淨利潤１﹒１８億元。

長江三峽集團旗下的上海勘測設計研究院本次擬釋放股權比例為２８％至４２％，其中戰略

投資者合計持有２３％至３７％股權，員工持股平台佔比５％。

除此之外，本次混改項目包括中國航空器材集團旗下中航材新材料有限公司、中國建材集團

旗下中建材雞西石墨研究院、中國誠通控股集團旗下魯能新能源集團等。



＊多間混改企業明確上市目標＊



值得注意的是，部分企業披露混改方案的同時，也提出了明確的上市目標。

例如，中國航天科工集團旗下航天行雲科技有限公司就表示，在混改完成後，公司擬於

２０２２年完成Ｂ輪融資，融資後視情況啟動股改工作，計劃２０２３年進行科創板上市申報。

國電投氫能公司計劃在２０２３年啟動科創板上市，２０２５年前完成上市；國家開發投資集團

旗下中國電子工程設計院、兵器工業集團旗下武漢武重機床計劃２０２３年前達到上市條件。

（ｌｃ）

