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23/06/2021 09:17

《股林淘金－林家亨》局長又放鴿，納指創新高

　　《股林淘金》美國聯儲局局長鮑威爾昨天（２２日）表示，現時聯儲局只是在討論何時是適
合退市階段，與真正的加息行動時間仍然很遙遠，聯儲局需要見到真正的證據和確實的通脹時，
才會考慮加息，並且認為現今的通脹可能只屬短期現象。這言論令投資市場恢復信心，長、中、
短債息回落，道指由早上下跌轉為上升，收市報升６８點，納指升１１１點，再創紀錄新高，納
指１００更升至保力加通道頂線，也是創出紀錄新高。
　　預計今日（２３日）恆指跟隨美股反彈，早上彈幅可能超過１００點以上，唯美國三隻電車
中概股全面下跌３﹒９２％至８﹒３４％，料對今日汽車股股價可能有負面壓力，不能跟隨大市
的升勢。前天友邦保險（０１２９９）曾經跌穿保力加通道底線９２﹒１元，形成過度超賣，適
合長期投資者入市，可在９３元附近或以上吸納。京東集團（０９６１８）近期也被過分拋售，
可以吼低位２７９元附近入市。宜設止蝕價１０％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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