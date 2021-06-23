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23/06/2021 08:36

【聚焦人幣】匯率跌過頭官媒再出口術：警惕美元上漲致人幣貶值

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價昨日（２２日）報６
﹒４６１３，較上個交易日跌６７點子，實現六連貶，創５月７日以來逾六周新低。官媒《中國
證券報》發表頭版文章指，在前後不過１個多月時間內，人民幣匯率升值預期已快速減弱，是對
「人民幣匯率常態雙向波動」、「賭匯率久賭必輸」的一次現身說法。
　　文章引述天津銀行資產管理部債券投資經理朱芳草意見指，人民幣對美元匯率升值基本可由
美元指數下跌解釋，但在最近個別時候，匯率貶值亦表現出一定的自發性，暗示人民幣匯率目前
存在過度調整。
　　文章又指，監管部門具備底線思維，防範人民幣匯率無序波動的底線思維。文章引述中國社
科院金融研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張明指，從央行、外管局官員的表態可以
推斷，若人民幣匯率出現過快的升值或貶值，且持續性較強，則不排除央行通過多種措施進行調
整。
　　不過文章提到，種種跡象表明美聯儲政策正轉向鷹派，美元指數上漲空間已打開，需警惕人
民幣匯率面臨的貶值風險。文章引述「權威人士」指，近期人行密集喊話，可能正是看到外部環
境變化特別是美聯儲貨幣政策可能收緊，進而存在引發外匯市場劇烈波動風險，企業應堅持「風
險中性」理念，管理好自身匯率風險。（ｅｙ）

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