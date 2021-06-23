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23/06/2021 14:24

【海航動向】海航旗下渤海租賃債券快爆雷，展期若失敗恐燒連環船

　　《經濟通通訊社２３日專訊》海航集團在破產重整期間再有債券違約，據外電引述持有人透
露，海航旗下渤海租賃（深：０００４１５）尚未支付「１８渤金０１」的本息，該筆債券存續
本金超過９﹒４億元（人民幣．下同），本周一（２１日）到期。外電指出，若該筆債券不能通
過展期，料將引發一系列違約事件。
　　渤海租賃早前就該筆債券召開持有人會議，稱由於發行人缺乏兌付能力，申請對債券本金展
期２年，利息全額兌付，展期期間票息降至４％，持有人會議於上周召開，但只有５名持有人參
加，佔總表決權約２６﹒７％，未達到５０％的最低要求，無法達成有效決議。
　　渤海租賃對外電表示，召集人決定將投票時間延長至香港時間今晚９時，並在會議結果確定
後安排兌付工作。不過，公司將展期表決時間延長至債券到期日之後，這種操作不但罕見，還充
滿爭議，市場擔心事件將進一步消耗海航集團的信用度。
　　渤海租賃現價跌１﹒２％，報２﹒４２元；同系海航控股（滬：６００２２１）升１﹒４％
，海航創新（滬：６００５５５）揚０﹒６％，海航基礎（滬：６００５１５）跌０﹒９％。
　
＊海航拖債玩火有前科＊
　
　　事實上，海航集團為了拖債，已非第一次使出爭議操作。海航集團旗下一筆規模１１﹒５億
元的債券原定去年４月到期，但集團在到期前一晚突然召開持有人會議，提出要將債券展期，整
場會議由通知、開會、表決到結束，不過數小時便完成，盡管展期提案夠票通過，但卻沒有足夠
機會讓持有人提問，甚至有部分機構投資者趕不及參加會議。據報有投資人在會上破口大罵，指
主要承銷人安信證券的行徑會遺臭萬年。（ｅｙ）

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