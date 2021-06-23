《投資智慧－鄧聲興》福萊特玻璃（６８６５）產能增配合需求增長

《投資智慧》最近有消息指，美國拜登政府正考慮禁止從中國新疆進口多晶硅，禁令的推行

模式將和特朗普時期的棉花禁令類似，即先行制裁個別的多晶硅企業及廠商，再將禁令延伸至整

個新疆地區。事實上，鑑於內地對於多晶硅需求龐大，相信出產供國內使用的比例較大，而出口

情況不太受禁令影響，對多晶硅企業及廠商銷量情況打擊不大。全球現時對太陽能產品需求大，

加上，內地十四五規劃重點項目之一「雙碳目標」，及計劃２０６０年實現碳中和，預計未來將

推出多個推動新能源的政策，有利光伏行業未來持續造好。２０２０年，中國能源消費結構仍以

煤炭為主，佔總發電量約５６﹒７％，光伏發電量佔比僅為３％，增長潛力龐大。預計２０２１

年全國風電、光伏發電發電量佔全社會用電量比重會有所增加。光伏發電穩步發展，產業鏈優化

升級，在平價上網、碳中和國策支持下，光伏有望逐步擴大發電量佔比，攀升至中國的第一大電

源。



其中福萊特玻璃（０６８６５）現時進行產能擴張，預期維持快速增長，投資者可多加留意

。福萊特玻璃發盈喜，截至３月底止首季業績，期內純利約為８﹒３８億元（人民幣．下同），

去年同季純利約為２﹒１５億元；每股收益０﹒４元，去年同季每股收益０﹒１１元。集團首季

收入按年增７１％至２０﹒５７億元，主要因光伏玻璃銷售量增加和銷售均價提高所致。而

２０２０年年度業績，純利為１６﹒２９億元，按年升１﹒２７倍。期內，公司收入為６２﹒６

億元，按年升３０﹒２４％，營業利潤為１８﹒６５億元，按年升１﹒２１倍。公司業績表現理

想，主要由於光伏玻璃的利潤急增，由於供應緊張，預料光伏玻璃的平均售價將保持在創紀錄的

每平方米３５元至４０元，支持公司上半年的毛利率高企。加上，集團利用Ａ＋Ｈ雙資本市場融

資便利條件，推動公司產能擴張。集團將於今年投產新的光伏玻璃產能，到年底將按年增長

７２％，產能增加可配合強勁需求增長。加上，近日集團股領走勢轉好，突破近三個月高位，相

信最壞時間已過，可持續上升趨勢。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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